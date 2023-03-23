Часто видите на прилавках магазинов удивительный продукт, который называют тофу? Его часто употребляют вегетарианцы, ведь в рационе он заменяет им мясо, коровий сыр. Поскольку тофу не обладает выраженным вкусом, для него используют всегда много специй.

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Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом шашлыка из тофу без мяса и уверяет, что он вам обязательно понравится.

Рецепт шашлыка из тофу

Время: 2 – 4

2 – 4 Порции: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов тофа;

– 120 граммов веганского йогурта;

– 30 граммов соуса барбекю;

– 5 граммов соевого соуса;

– соль;

– черный молотый перец;

– молотый кориандр;

– горчица;

– копченая паприка;

– 3 зубчика чеснока.

Приготовление:

Тофу рвём руками или разделяем на кубики ножом. Отдельно смешиваем веганский йогурт, соусы и специи и добавляем тофу, перемешиваем и ставим на 2-4 часа в холодильник мариноваться.

Достаем промаринованный тофу из холодильника и нанизываем его на замоченные заранее бамбуковые шпажки.

Разогреваем духовку на 220 градусов и запекаем 12 – 15 минут.

Приятного аппетита!