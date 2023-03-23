Часто видите на прилавках магазинов удивительный продукт, который называют тофу? Его часто употребляют вегетарианцы, ведь в рационе он заменяет им мясо, коровий сыр. Поскольку тофу не обладает выраженным вкусом, для него используют всегда много специй.
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Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом шашлыка из тофу без мяса и уверяет, что он вам обязательно понравится.
Рецепт шашлыка из тофу
- Время: 2 – 4
- Порции: 2
Приготовление:
- Тофу рвём руками или разделяем на кубики ножом. Отдельно смешиваем веганский йогурт, соусы и специи и добавляем тофу, перемешиваем и ставим на 2-4 часа в холодильник мариноваться.
- Достаем промаринованный тофу из холодильника и нанизываем его на замоченные заранее бамбуковые шпажки.
- Разогреваем духовку на 220 градусов и запекаем 12 – 15 минут.
Приятного аппетита!