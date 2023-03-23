Часто бачите на прилавках магазинів дивний продукт, який називають тофу? Його часто вживають вегетаріанці, адже в раціоні він заміняє їм м'ясо, коров'ячий сир. Оскільки тофу не має вираженого смаку, для нього використовують завжди багато спецій.

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Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом шашлику з тофу без м'яса та запевняє, що він вам неодмінно сподобається.

Рецепт шашлику з тофу

Час: 2 – 4

2 – 4 Порції: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів тофу;

– 120 грамів веганського йогурту;

– 30 грамів соусу барбекю;

– 5 грамів соєвого соусу;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– мелений коріандр;

– гірчиця;

– копчена паприка;

– 3 зубчики часнику.

Приготування:

Тофу рвемо руками або розділяємо на кубики ножем. Окремо змішуємо веганський йогурт, соуси і спеції та додаємо тофу, перемішуємо й ставимо на 2 – 4 години в холодильник маринуватись.

Дістаємо промаринований тофу з холодильника й нанизуємо його на замочені заздалегідь бамбукові шпажки.

Розігріваємо духовку на 220 градусів та запікаємо 12 – 15 хвилин.

Смачного!