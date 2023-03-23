Веганский шашлык из тофу – рецепт Владимира Ярославского
23 марта 2023, 10:08Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Сейчас обрадуются те, кто любит полезные рецепты. Мы будем готовить веганский шашлык из тофу.
Часто видите на прилавках магазинов удивительный продукт, который называют тофу? Его часто употребляют вегетарианцы, ведь в рационе он заменяет им мясо, коровий сыр. Поскольку тофу не обладает выраженным вкусом, для него используют всегда много специй.
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Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом шашлыка из тофу без мяса и уверяет, что он вам обязательно понравится.
Рецепт шашлыка из тофу
- Время: 2 – 4
- Порции: 2
– 500 граммов тофа;
– 120 граммов веганского йогурта;
– 30 граммов соуса барбекю;
– 5 граммов соевого соуса;
– соль;
– черный молотый перец;
– молотый кориандр;
– горчица;
– копченая паприка;
– 3 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Тофу рвём руками или разделяем на кубики ножом. Отдельно смешиваем веганский йогурт, соусы и специи и добавляем тофу, перемешиваем и ставим на 2-4 часа в холодильник мариноваться.
- Достаем промаринованный тофу из холодильника и нанизываем его на замоченные заранее бамбуковые шпажки.
- Разогреваем духовку на 220 градусов и запекаем 12 – 15 минут.
Приятного аппетита!