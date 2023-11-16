Вкусная капуста с грибами в сметане: простой рецепт традиционного украинского блюда

Тушите в горшке, чтобы капуста и грибы как следует обменялись соками и ароматами. Готовое блюдо можно подавать в качестве гарнира или самостоятельно.

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Пошаговый рецепт тушеной капусты с грибами и сметаной

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм капусты;

– 200 граммов шампиньонов;

– 1 луковица;

– 100 граммов сливочного масла;

– 200 граммов сметаны;

– соль и черный молотый перец по вкусу.



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Приготовление:

Капусту нашинкуйте и окуните на 10 – 15 минут в подсоленный кипяток, после чего охладите и слейте воду. Лук почистьте, мелко нашинкуйте и слегка обжарьте на масле. Грибы помойте, нашинкуйте слайсами и добавьте в лук. Жарьте, помешивая, пока не выпарится вся жидкость. Смешайте капусту с грибами и луком, посолите и поперчите. Выложите все в большой горшок или порционные маленькие горшки и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке до румяной корочки. На это уйдет около 30 минут. В конце запекания залейте готовое блюдо сметаной и запекайте еще 5 минут.

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