Вкусная капуста с грибами в сметане: простой рецепт традиционного украинского блюда

Тушите в горшке, чтобы капуста и грибы как следует обменялись соками и ароматами. Готовое блюдо можно подавать в качестве гарнира или самостоятельно.
Вкусная идея для обеда Идеальное сочетание томатов и нежной курятины: как приготовить особый суп с митболами
Пошаговый рецепт тушеной капусты с грибами и сметаной
- Время: 1 час
- Порций: 4
Блюда из капусты – вкусные и полезные / Фото Unsplash
Приготовление:
- Капусту нашинкуйте и окуните на 10 – 15 минут в подсоленный кипяток, после чего охладите и слейте воду.
- Лук почистьте, мелко нашинкуйте и слегка обжарьте на масле. Грибы помойте, нашинкуйте слайсами и добавьте в лук. Жарьте, помешивая, пока не выпарится вся жидкость.
- Смешайте капусту с грибами и луком, посолите и поперчите. Выложите все в большой горшок или порционные маленькие горшки и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке до румяной корочки. На это уйдет около 30 минут.
- В конце запекания залейте готовое блюдо сметаной и запекайте еще 5 минут.