Тушкуйте у горщику, аби капуста та гриби як слід обмінялися соками та ароматами. Готову страву можна подавати як гарнір або самостійно.

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Покроковий рецепт тушкованої капусти з грибами та сметаною

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Смачнюща капуста з грибами у сметані: простий рецепт традиційної української страви
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Приготування:

  1. Капусту нашаткуйте та занурте на 10 – 15 хвилин у підсолений окріп, після чого охолодіть і злийте воду.
  2. Цибулю почистьте, дрібно наріжте й злегка обсмажте на маслі. Гриби помийте, нашаткуйте слайсами та додайте до цибулі. Смажте, помішуючи, поки не випарується вся рідина.
  3. Змішайте капусту з грибами та цибулею, посоліть і поперчіть. Викладіть все у великий горщик або порційні маленькі горщики та запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці до рум'яної скоринки. На це піде близько 30 хвилин.
  4. У кінці запікання залийте готову страву сметаною та запікайте ще 5 хвилин.