Смачнюща капуста з грибами у сметані: простий рецепт традиційної української страви

Тушкуйте у горщику, аби капуста та гриби як слід обмінялися соками та ароматами. Готову страву можна подавати як гарнір або самостійно.
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Покроковий рецепт тушкованої капусти з грибами та сметаною
- Час: 1 година
- Порцій: 4
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Приготування:
- Капусту нашаткуйте та занурте на 10 – 15 хвилин у підсолений окріп, після чого охолодіть і злийте воду.
- Цибулю почистьте, дрібно наріжте й злегка обсмажте на маслі. Гриби помийте, нашаткуйте слайсами та додайте до цибулі. Смажте, помішуючи, поки не випарується вся рідина.
- Змішайте капусту з грибами та цибулею, посоліть і поперчіть. Викладіть все у великий горщик або порційні маленькі горщики та запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці до рум'яної скоринки. На це піде близько 30 хвилин.
- У кінці запікання залийте готову страву сметаною та запікайте ще 5 хвилин.