Смачнюща капуста з грибами у сметані: простий рецепт традиційної української страви

Тушкуйте у горщику, аби капуста та гриби як слід обмінялися соками та ароматами. Готову страву можна подавати як гарнір або самостійно.

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Покроковий рецепт тушкованої капусти з грибами та сметаною

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм капусти;

– 200 грамів печериць;

– 1 цибулина;

– 100 грамів вершкового масла;

– 200 грамів сметани;

– сіль та чорний мелений перець до смаку.



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Приготування:

Капусту нашаткуйте та занурте на 10 – 15 хвилин у підсолений окріп, після чого охолодіть і злийте воду. Цибулю почистьте, дрібно наріжте й злегка обсмажте на маслі. Гриби помийте, нашаткуйте слайсами та додайте до цибулі. Смажте, помішуючи, поки не випарується вся рідина. Змішайте капусту з грибами та цибулею, посоліть і поперчіть. Викладіть все у великий горщик або порційні маленькі горщики та запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці до рум'яної скоринки. На це піде близько 30 хвилин. У кінці запікання залийте готову страву сметаною та запікайте ще 5 хвилин.

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