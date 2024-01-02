Чтобы пюре не испортилось: готовим аппетитные картофельники с начинкой

Если у вас осталось картофельное пюре, не торопитесь его выбрасывать. Приготовьте картофельники – ваши родные будут точно просить добавку.

Начинку можно делать из чего угодно. В этом рецепте мы будем использовать колбасу и грибы, но вы также можете положить внутрь сыр, если он у вас есть.

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Рецепт картофельников из готового пюре

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов картофельного пюре;

– 2 яйца;

– 5 столовых ложек муки;

– 1 зубчик чеснока;

– 50 граммов шампиньонов;

– 100 граммов колбасы;

– соль, специи по вкусу;

– 80 миллилитров масла.

Приготовление:

Нарежьте грибы маленькими кусочками, после чего обжарьте на столовой ложке масла до зарумянивания. В свою очередь, колбасу нарежьте небольшими кубиками. В картофельное пюре добавьте колбасу, яйца, грибы, измельченный чеснок, соль, специи и 3 столовые ложки муки. Хорошо все перемешайте. Сформируйте из картофельной массы круглые лепешки толщиной 1 сантиметр. Запанируйте их в муке с обеих сторон. Разогрейте сковороду с маслом, выложите в нее лепешки и жарьте на умеренном огне с обеих сторон до золотистого цвета ориентировочно 5 минут. Подавайте картофельники со сметаной или любым соусом.