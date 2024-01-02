Начинку можна робити з будь-чого. У цьому рецепті ми використовуватимемо ковбасу та гриби, але ви також можете покласти всередину сир, якщо він у вас є.

Буде смачно Його з'їдять до останньої краплі: давній рецепт найсмачнішого капусняку

Рецепт картопляників з готового пюре

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів картопляного пюре;

– 2 яйця;

– 5 столових ложок борошна;

– 1 зубчик часнику;

– 50 грамів печериць;

– 100 грамів ковбаси;

– сіль, спеції до смаку;

– 80 мілілітрів олії.

Приготування:

Наріжте гриби маленькими шматочками, після чого обсмажте їх на столовій ложці олії до зарум'янення. Своєю чергою, ковбасу наріжте невеликими кубиками. У картопляне пюре додайте ковбасу, яйця, гриби, подрібнений часник, сіль, спеції та 3 столові ложки борошна. Добре все перемішайте. Сформуйте з картопляної маси круглі коржики товщиною 1 сантиметр. Запаніруйте їх в борошні з обох сторін. Розігрійте пательню з олією, викладіть в неї коржики та смажте на помірному вогні з обох боків до золотистого кольору орієнтовно 5 хвилин. Подавайте картопляники зі сметаною або будь-яким соусом.

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