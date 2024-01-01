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Запеканка из капусты – простой рецепт

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Нашинкуйте капусту. Положите ее на сковороду вместе с любимыми специями и солью. Немного потушите.
  2. Тем временем нарежьте сыр тоненькими пластинками.
  3. В форме для запекания взбейте яйца с солью. Добавьте сыр и капусту и перемешайте.
  4. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, до золотой корочки.