После пикника часто остаются продукты, а особенно шашлык. Что с ним делать, если просто мяса уже не хочется? Мы подготовили для вас подборку простых и быстрых блюд до 30 минут, которые вы с легкостью можете приготовить дома из остатков куриного шашлыка.