Макароны с куриным шашлыком
- Время: 30 минут
- Порции: 4
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Макароны с шашлыком / Фото Шеф
- В подсоленной воде отварите до готовности макароны.
- Овощи почистите, морковь и лук нарежьте мелким кубиком.
- Обжарьте овощи на сковородке с маслом до золотистой корочки.
- Шашлык нарежьте кусками, добавьте к овощам и залейте томатным соусом.
- Выжмите чеснок и перемешайте. На ваш вкус добавьте специй.
- Отварные макароны процедите и отправьте к курятине. Перемешайте блюдо и прогрейте на сковородке 2 – 3 минуты. Приятного аппетита!
Рагу с овощами и курятиной
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Рагу / Фото Аппетито
- Нарежьте лук мелким кубиком и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.
- Нарежьте шашлык на кусочки и добавьте к луку. Влейте томатный соус и перемешайте.
- Выжмите к мясу чеснок.
- Нарежьте овощи кубиками и добавьте к мясу. Тушите блюдо 10 – 15 минут.
- За 2 – 3 минуты до окончания приготовления добавьте к овощному рагу с шашлыком хмели-сунели и мелко нарезанную кинзу, перемешайте.
- Всыпьте горошек, протушите еще 2 – 3 минуты и подавайте блюдо к столу. Приятного аппетита!
Куриный кебаб из шашлыка
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Кебаб в лаваше / Фото Гастроном
- Порежьте шашлык на меньшие кусочки, выложите на лаваш.
- Сыр и огурец натрите на грубой терке, отправьте к мясу.
- Добавьте корейскую морковь.
- Для соуса выжмите чеснок и смешайте его с йогуртом. Полейте начинку и заверните в ролл.
- Поджарьте кебаб на гриле или на сковородке. Приятного аппетита!
Куриный суп с маслинами и маринованными огурцами
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Куриный суп / Фото Ням ням за 5 минут
- Нарежьте лук и бекон кубиками, обжарьте на сковородке до румяной корочки.
- Добавьте нарезанное кусками мясо и перемешайте.
- Влейте томатную пасту и тушите ингредиенты на медленном огне.
- Огурцы и маслины нарежьте кольцами. Переложите в кастрюлю, залейте водой и добавьте специй.
- Отправьте все ингредиенты в кастрюлю и варите блюдо до готовности.
- Подавайте блюдо к столу со сметаной и ломтиком лимона. Приятного аппетита!
Гавайская пицца с куриным шашлыком
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Пицца / Фото Гастроном
- Смажьте корж для пиццы соусом, натрите сверху сыр.
- Мясо нарежьте кусочками и выложите сверху на сыр.
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Нарежьте ананасы на кусочки или выложите целые кружочки.
- Посыпьте сверху кукурузой.
- Отправьте пиццу выпекаться на 15 минут.
- Горячую пиццу украсьте листочками базилика и подавайте к столу. Приятного аппетита!