Макарони з курячим шашликом
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
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Макарони з шашликом / Фото Шеф
- У підсоленій воді відваріть до готовності макарони.
- Овочі почистіть, моркву та цибулю наріжте дрібним кубиком.
- Обсмажте овочі на сковорідці з олією до золотистої скоринки.
- Шашлик наріжте шматками, додайте до овочів та залийте томатним соусом.
- Вичавіть часник та перемішайте. На ваш смак додайте спецій.
- Відварені макарони процідіть та відправте до курятини. Перемішайте страву та прогрійте на сковорідці 2 – 3 хвилини. Смачного!
Рагу з овочами та курятиною
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Рагу / Фото Аппетито
- Наріжте цибулю дрібним кубиком та обсмажте на олії до золотистої скоринки.
- Наріжте шашлик на шматочки та додайте до цибулі. Влийте томатний соус та перемішайте.
- Вичавіть до м'яса часник.
- Наріжте овочі кубиками та додайте до м'яса. Тушкуйте страву 10 – 15 хвилин.
- За 2 – 3 хвилини до закінчення приготування додайте до овочевого рагу з шашликом хмелі-сунелі та дрібно нарізану кінзу, перемішайте.
- Всипте горошок, протушкуйте ще 2 – 3 хвилини та подавайте страву до столу. Смачного!
Курячий кебаб з шашлику
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Кебаб в лаваші / Фото Гастроном
- Поріжте шашлик на менші шматочки, викладіть на лаваш.
- Сир та огірок натріть на грубій тертці, відправте до м'яса.
- Додайте корейську моркву.
- Для соусу вичавіть часник та змішайте його з йогуртом. Полийте начинку та загорніть в рол.
- Підсмажте кебаб на грилі або на сковорідці. Смачного!
Курячий суп з маслинами та маринованими огірками
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Курячий суп / Фото Ням ням за 5 хвилин
- Наріжте цибулю та бекон кубиками, обсмажте на сковорідці до рум'яної скоринки.
- Додайте нарізане шматками м'ясо та перемішайте.
- Влийте томатну пасту та тушкуйте інгредієнти на повільному вогні.
- Огірки та маслини наріжте кільцями. Перекладіть в каструлю, залийте водою та додайте спецій.
- Відправте всі інгредієнти в каструлю та варіть страву до готовності.
- Подавайте страву до столу зі сметаною та скибочкою лимону. Смачного!
Гавайська піца з курячим шашликом
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Піца / Фото Гастроном
- Змастіть корж для піци соусом, натріть зверху сир.
- М'ясо наріжте шматочками та викладіть зверху на сир.
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- Наріжте ананаси на шматочки або викладіть цілі кружечки.
- Посипте зверху кукурудзою.
- Відправте піцу випікатися на 15 хвилин.
- Гарячу піцу прикрасьте листочками базиліку та подавайте до столу. Смачного!