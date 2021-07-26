Після пікніку часто залишаються продукти, а особливо шашлик. Що з ним робити, якщо просто м'яса вже не хочеться? Ми підготували для вас підбірку простих та швидких страв до 30 хвилин, які ви з легкістю можете приготувати вдома із залишків курячого шашлику.