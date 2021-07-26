Что сделать из куриного шашлыка, который остался после пикника: простые рецепты на любой вкус
26 июля 2021 , 21:35Читати новину українською
Источник:24 канал
После пикника часто остаются продукты, а особенно шашлык. Что с ним делать, если просто мяса уже не хочется? Мы подготовили для вас подборку простых и быстрых блюд до 30 минут, которые вы с легкостью можете приготовить дома из остатков куриного шашлыка.
Макароны с куриным шашлыком
- Время: 30 минут
- Порции: 4
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Макароны с шашлыком / Фото Шеф
– 600 г куриного шашлыка;
– 500 г макарон;
– 1 морковка;
– 1 репчатая луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 5 ст. л. томатного соуса;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец на ваш вкус;
– орегано на ваш вкус.
- В подсоленной воде отварите до готовности макароны.
- Овощи почистите, морковь и лук нарежьте мелким кубиком.
- Обжарьте овощи на сковородке с маслом до золотистой корочки.
- Шашлык нарежьте кусками, добавьте к овощам и залейте томатным соусом.
- Выжмите чеснок и перемешайте. На ваш вкус добавьте специй.
- Отварные макароны процедите и отправьте к курятине. Перемешайте блюдо и прогрейте на сковородке 2 – 3 минуты. Приятного аппетита!
Рагу с овощами и курятиной
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Рагу / Фото Аппетито
– 500 г куриного шашлыка;
– 1 баклажан;
– 1 репчатый лук;
– 1 болгарский перец;
– 4 – 5 зубчиков чеснока;
– 3 томата;
– 200 г томатного соуса;
– 100 г зеленого горошка;
– кинза на ваш вкус;
– 1 ч. л. специй хмели-сунели;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец на ваш вкус.
- Нарежьте лук мелким кубиком и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.
- Нарежьте шашлык на кусочки и добавьте к луку. Влейте томатный соус и перемешайте.
- Выжмите к мясу чеснок.
- Нарежьте овощи кубиками и добавьте к мясу. Тушите блюдо 10 – 15 минут.
- За 2 – 3 минуты до окончания приготовления добавьте к овощному рагу с шашлыком хмели-сунели и мелко нарезанную кинзу, перемешайте.
- Всыпьте горошек, протушите еще 2 – 3 минуты и подавайте блюдо к столу. Приятного аппетита!
Куриный кебаб из шашлыка
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Кебаб в лаваше / Фото Гастроном
– 100 г лаваша;
– 200 г куриного шашлыка;
– 1 свежий огурец;
– 50 г твердого сыра;
– 100 г корейской моркови.
Для соуса:
– 150 мл греческого йогурта;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 ч. л. горчицы.
- Порежьте шашлык на меньшие кусочки, выложите на лаваш.
- Сыр и огурец натрите на грубой терке, отправьте к мясу.
- Добавьте корейскую морковь.
- Для соуса выжмите чеснок и смешайте его с йогуртом. Полейте начинку и заверните в ролл.
- Поджарьте кебаб на гриле или на сковородке. Приятного аппетита!
Куриный суп с маслинами и маринованными огурцами
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Куриный суп / Фото Ням ням за 5 минут
– 100 г бекона;
– 500 г куриного шашлыка;
– 1 луковица;
– 50 г маслин;
– 2 ст. л. томатной пасты;
– 150 мл сметаны;
– 2 маринованных огурца;
– лимон на ваш вкус.
- Нарежьте лук и бекон кубиками, обжарьте на сковородке до румяной корочки.
- Добавьте нарезанное кусками мясо и перемешайте.
- Влейте томатную пасту и тушите ингредиенты на медленном огне.
- Огурцы и маслины нарежьте кольцами. Переложите в кастрюлю, залейте водой и добавьте специй.
- Отправьте все ингредиенты в кастрюлю и варите блюдо до готовности.
- Подавайте блюдо к столу со сметаной и ломтиком лимона. Приятного аппетита!
Гавайская пицца с куриным шашлыком
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Пицца / Фото Гастроном
– 300 г шашлыка;
– 3-4 кольца ананаса;
– 2 ст. л. кукурузы;
– 200 г моцареллы;
– 3 ст. л. соуса для пиццы;
– 1 корж для пиццы;
– свежий базилик.
- Смажьте корж для пиццы соусом, натрите сверху сыр.
- Мясо нарежьте кусочками и выложите сверху на сыр.
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Нарежьте ананасы на кусочки или выложите целые кружочки.
- Посыпьте сверху кукурузой.
- Отправьте пиццу выпекаться на 15 минут.
- Горячую пиццу украсьте листочками базилика и подавайте к столу. Приятного аппетита!