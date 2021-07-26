Что сделать из куриного шашлыка, который остался после пикника: простые рецепты на любой вкус

После пикника часто остаются продукты, а особенно шашлык. Что с ним делать, если просто мяса уже не хочется? Мы подготовили для вас подборку простых и быстрых блюд до 30 минут, которые вы с легкостью можете приготовить дома из остатков куриного шашлыка.

Макароны с куриным шашлыком

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

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Макароны с шашлыком / Фото Шеф

В подсоленной воде отварите до готовности макароны. Овощи почистите, морковь и лук нарежьте мелким кубиком. Обжарьте овощи на сковородке с маслом до золотистой корочки. Шашлык нарежьте кусками, добавьте к овощам и залейте томатным соусом. Выжмите чеснок и перемешайте. На ваш вкус добавьте специй. Отварные макароны процедите и отправьте к курятине. Перемешайте блюдо и прогрейте на сковородке 2 – 3 минуты. Приятного аппетита!

Рагу с овощами и курятиной

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 600 г куриного шашлыка;– 500 г макарон;– 1 морковка;– 1 репчатая луковица;– 2 зубчика чеснока;– 5 ст. л. томатного соуса;– соль на ваш вкус;– черный молотый перец на ваш вкус;– орегано на ваш вкус.



Рагу / Фото Аппетито

Нарежьте лук мелким кубиком и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Нарежьте шашлык на кусочки и добавьте к луку. Влейте томатный соус и перемешайте. Выжмите к мясу чеснок. Нарежьте овощи кубиками и добавьте к мясу. Тушите блюдо 10 – 15 минут. За 2 – 3 минуты до окончания приготовления добавьте к овощному рагу с шашлыком хмели-сунели и мелко нарезанную кинзу, перемешайте. Всыпьте горошек, протушите еще 2 – 3 минуты и подавайте блюдо к столу. Приятного аппетита!

Куриный кебаб из шашлыка

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

– 500 г куриного шашлыка;– 1 баклажан;– 1 репчатый лук;– 1 болгарский перец;– 4 – 5 зубчиков чеснока;– 3 томата;– 200 г томатного соуса;– 100 г зеленого горошка;– кинза на ваш вкус;– 1 ч. л. специй хмели-сунели;– соль на ваш вкус;– черный молотый перец на ваш вкус.



Кебаб в лаваше / Фото Гастроном

Порежьте шашлык на меньшие кусочки, выложите на лаваш. Сыр и огурец натрите на грубой терке, отправьте к мясу. Добавьте корейскую морковь. Для соуса выжмите чеснок и смешайте его с йогуртом. Полейте начинку и заверните в ролл. Поджарьте кебаб на гриле или на сковородке. Приятного аппетита!

Куриный суп с маслинами и маринованными огурцами

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– 100 г лаваша;– 200 г куриного шашлыка;– 1 свежий огурец;– 50 г твердого сыра;– 100 г корейской моркови.Для соуса:– 150 мл греческого йогурта;– 2 зубчика чеснока;– 1 ч. л. горчицы.



Куриный суп / Фото Ням ням за 5 минут

Нарежьте лук и бекон кубиками, обжарьте на сковородке до румяной корочки. Добавьте нарезанное кусками мясо и перемешайте. Влейте томатную пасту и тушите ингредиенты на медленном огне. Огурцы и маслины нарежьте кольцами. Переложите в кастрюлю, залейте водой и добавьте специй. Отправьте все ингредиенты в кастрюлю и варите блюдо до готовности. Подавайте блюдо к столу со сметаной и ломтиком лимона. Приятного аппетита!

Гавайская пицца с куриным шашлыком

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– 100 г бекона;– 500 г куриного шашлыка;– 1 луковица;– 50 г маслин;– 2 ст. л. томатной пасты;– 150 мл сметаны;– 2 маринованных огурца;– лимон на ваш вкус.



Пицца / Фото Гастроном

Смажьте корж для пиццы соусом, натрите сверху сыр. Мясо нарежьте кусочками и выложите сверху на сыр. Разогрейте духовку до 190 градусов. Нарежьте ананасы на кусочки или выложите целые кружочки. Посыпьте сверху кукурузой. Отправьте пиццу выпекаться на 15 минут. Горячую пиццу украсьте листочками базилика и подавайте к столу. Приятного аппетита!

– 300 г шашлыка;– 3-4 кольца ананаса;– 2 ст. л. кукурузы;– 200 г моцареллы;– 3 ст. л. соуса для пиццы;– 1 корж для пиццы;– свежий базилик.