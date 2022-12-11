Картошку, которая уже немного постояла в холодильнике, можно повторно разогреть, но ее вкус уже не будет таким насыщенным, как при первой подаче на стол. Гораздо лучшим вариантом будет приготовить новое блюдо, превратив вчерашний гарнир в один из ингредиентов. Пригодится может этот простой рецепт, который вам точно понравится.

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Картофельные блинчики с чесночным соусом

Время: 30 минут

Порций: 3 – 4

Новая вкусная жизнь вчерашнего картофеля / Фото Smaker

Ингредиенты:

блины:

  • 500 грамм вареного картофеля;
  • 1 яйцо;
  • 3 – 4 столовых ложки муки (зависит от консистенции картофеля);
  • 1 столовая ложка картофельной муки;
  • 1 луковица;
  • 100 грамм твердого сыра;
  • соль и перец по вкусу;
  • масло для жарки;

соус:

  • 200 миллилитров натурального йогурта;
  • 1 столовая ложка майонеза;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • 1 зубчик чеснока (давленый);
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Ингредиенты для соуса ставим в холодильник.
  2. Картофель разминаем до состояния пюре (если он уже в таком виде – пропускаем этот шаг).
  3. Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле.
  4. Сыр мелко натираем.
  5. Картофель, яйцо, сыр и яйцо соединяем в одной миске и размешиваем до однородной массы.
  6. Формируем небольшие блины и обжариваем на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. После приготовления выкладываем на бумажное полотенце.
  7. Ингредиенты для соуса соединяем и хорошо перемешиваем.
  8. Подаем блины с соусом к столу.

Приятного аппетита!