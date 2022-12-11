Картошку, которая уже немного постояла в холодильнике, можно повторно разогреть, но ее вкус уже не будет таким насыщенным, как при первой подаче на стол. Гораздо лучшим вариантом будет приготовить новое блюдо, превратив вчерашний гарнир в один из ингредиентов. Пригодится может этот простой рецепт, который вам точно понравится.

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Картофельные блинчики с чесночным соусом

Время: 30 минут

Порций: 3 – 4

Новая вкусная жизнь вчерашнего картофеля / Фото Smaker

Ингредиенты:

блины:

500 грамм вареного картофеля;

1 яйцо;

3 – 4 столовых ложки муки (зависит от консистенции картофеля);

1 столовая ложка картофельной муки;

1 луковица;

100 грамм твердого сыра;

соль и перец по вкусу;

масло для жарки;

соус:

200 миллилитров натурального йогурта;

1 столовая ложка майонеза;

1 чайная ложка лимонного сока;

1 зубчик чеснока (давленый);

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Ингредиенты для соуса ставим в холодильник. Картофель разминаем до состояния пюре (если он уже в таком виде – пропускаем этот шаг). Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле. Сыр мелко натираем. Картофель, яйцо, сыр и яйцо соединяем в одной миске и размешиваем до однородной массы. Формируем небольшие блины и обжариваем на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. После приготовления выкладываем на бумажное полотенце. Ингредиенты для соуса соединяем и хорошо перемешиваем. Подаем блины с соусом к столу.

Приятного аппетита!