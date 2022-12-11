Картоплю, яка вже трішки постояла у холодильнику, можна повторно розігріти, але її смак вже не буде таким насиченим, як при першій подачі на стіл. Набагато кращим варіантом буде приготувати нову страву, перетворивши вчорашній гарнір на один з інгредієнтів. У пригоді може стати цей простий рецепт, який вам точно сподобається.

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Картопляні млинці з часниковим соусом

Час: 30 хвилин

Порцій: 3 – 4

Нове смачне життя вчорашньої картоплі / Фото Smaker

Інгредієнти:

млинці:

500 грамів вареної картоплі;

1 яйце;

3 – 4 столові ложки борошна (залежить від консистенції картоплі);

1 столова ложка картопляного борошна;

1 цибулина;

100 грамів твердого сиру;

сіль та перець до смаку;

олія для смаження;

соус:

200 мілілітрів натурального йогурту;

1 столова ложка майонезу;

1 чайна ложка лимонного соку;

1 зубчик часнику (давлений);

сіль та перець до смаку.

Приготування:

Інгредієнти для соусу ставимо у холодильник. Картоплю розминаємо до стану пюре (якщо вона вже в такому вигляді – пропускаємо цей крок). Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо на олії. Сир дрібно натираємо. Картоплю, яйце, сир та яйце з'єднуємо в одній мисці та розмішуємо до однорідної маси. Формуємо невеликі млинці та обсмажуємо на середньому вогні з двох сторін до золотистого кольору. Після приготування викладаємо на паперовий рушник. Інгредієнти для соусу з'єднуємо та добре перемішуємо. Подаємо млинці із соусом до столу.

Смачного!