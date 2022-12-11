Картоплю, яка вже трішки постояла у холодильнику, можна повторно розігріти, але її смак вже не буде таким насиченим, як при першій подачі на стіл. Набагато кращим варіантом буде приготувати нову страву, перетворивши вчорашній гарнір на один з інгредієнтів. У пригоді може стати цей простий рецепт, який вам точно сподобається.
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Картопляні млинці з часниковим соусом
Час: 30 хвилин
Порцій: 3 – 4
Нове смачне життя вчорашньої картоплі / Фото Smaker
Інгредієнти:
млинці:
- 500 грамів вареної картоплі;
- 1 яйце;
- 3 – 4 столові ложки борошна (залежить від консистенції картоплі);
- 1 столова ложка картопляного борошна;
- 1 цибулина;
- 100 грамів твердого сиру;
- сіль та перець до смаку;
- олія для смаження;
соус:
- 200 мілілітрів натурального йогурту;
- 1 столова ложка майонезу;
- 1 чайна ложка лимонного соку;
- 1 зубчик часнику (давлений);
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Інгредієнти для соусу ставимо у холодильник.
- Картоплю розминаємо до стану пюре (якщо вона вже в такому вигляді – пропускаємо цей крок).
- Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо на олії.
- Сир дрібно натираємо.
- Картоплю, яйце, сир та яйце з'єднуємо в одній мисці та розмішуємо до однорідної маси.
- Формуємо невеликі млинці та обсмажуємо на середньому вогні з двох сторін до золотистого кольору. Після приготування викладаємо на паперовий рушник.
- Інгредієнти для соусу з'єднуємо та добре перемішуємо.
- Подаємо млинці із соусом до столу.
Смачного!