Когда есть вчерашний картофель: быстрый рецепт вкусных блинов
11 декабря 2022, 18:16Читати новину українською
Источник:Smaker
Случается, что после трапезы остается много картофеля, ведь мы так хотели, что все остались сыты. Необязательно доедать ее в оригинальном виде, она может стать основой интересного блюда.
Картошку, которая уже немного постояла в холодильнике, можно повторно разогреть, но ее вкус уже не будет таким насыщенным, как при первой подаче на стол. Гораздо лучшим вариантом будет приготовить новое блюдо, превратив вчерашний гарнир в один из ингредиентов. Пригодится может этот простой рецепт, который вам точно понравится.
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Картофельные блинчики с чесночным соусом
Время: 30 минут
Порций: 3 – 4
Новая вкусная жизнь вчерашнего картофеля / Фото Smaker
Ингредиенты:
блины:
- 500 грамм вареного картофеля;
- 1 яйцо;
- 3 – 4 столовых ложки муки (зависит от консистенции картофеля);
- 1 столовая ложка картофельной муки;
- 1 луковица;
- 100 грамм твердого сыра;
- соль и перец по вкусу;
- масло для жарки;
соус:
- 200 миллилитров натурального йогурта;
- 1 столовая ложка майонеза;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- 1 зубчик чеснока (давленый);
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Ингредиенты для соуса ставим в холодильник.
- Картофель разминаем до состояния пюре (если он уже в таком виде – пропускаем этот шаг).
- Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле.
- Сыр мелко натираем.
- Картофель, яйцо, сыр и яйцо соединяем в одной миске и размешиваем до однородной массы.
- Формируем небольшие блины и обжариваем на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. После приготовления выкладываем на бумажное полотенце.
- Ингредиенты для соуса соединяем и хорошо перемешиваем.
- Подаем блины с соусом к столу.
Приятного аппетита!