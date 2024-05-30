Завтрак должен быть вкусным и задавать тон на весь день, но это не значит, что для этого нужно долго стоять у плиты. Ленивые хачапури – это решение, которое позволяет получить лучший результат за минимум усилий.
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Рецепт ленивых хачапури
Время: 15 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Добавляем соду в ряженку и отставляем на минуту, чтобы началась реакция.
- Добавляем соль, яйцо и хорошо перемешиваем.
- Просеиваем муку и смешиваем. Тесто должно иметь консистенцию густой сметаны.
- Добавляем в тесто сыр, масло и зелень.
- Жарим на сухой сковороде под крышкой 3 – 4 минуты. Переворачиваем и жарим еще 2 минуты.
Приятного аппетита!