Завтрак должен быть вкусным и задавать тон на весь день, но это не значит, что для этого нужно долго стоять у плиты. Ленивые хачапури – это решение, которое позволяет получить лучший результат за минимум усилий.

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Рецепт ленивых хачапури

Время: 15 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Добавляем соду в ряженку и отставляем на минуту, чтобы началась реакция.
  2. Добавляем соль, яйцо и хорошо перемешиваем.
  3. Просеиваем муку и смешиваем. Тесто должно иметь консистенцию густой сметаны.
  4. Добавляем в тесто сыр, масло и зелень.
  5. Жарим на сухой сковороде под крышкой 3 – 4 минуты. Переворачиваем и жарим еще 2 минуты.

Приятного аппетита!