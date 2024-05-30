Сніданок повинен бути смачним та задавати тон на весь день, але це не означає, що для цього потрібно довго стояти біля плити. Ліниві хачапурі – це рішення, яке дозволяє отримати найкращий результат за мінімум зусиль.

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Рецепт лінивих хачапурі

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Додаємо соду у ряжанку і відставляємо на хвилину, щоб почалася реакція.
  2. Додаємо сіль, яйце і добре перемішуємо.
  3. Просіюємо борошно і змішуємо. Тісто повинне мати консистенцію густої сметани.
  4. Додаємо у тісто сир, олію та зелень.
  5. Смажимо на сухій сковорідці під кришкою 3 – 4 хвилини. Перевертаємо і смажимо ще 2 хвилини.

Смачного!