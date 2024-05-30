Сніданок повинен бути смачним та задавати тон на весь день, але це не означає, що для цього потрібно довго стояти біля плити. Ліниві хачапурі – це рішення, яке дозволяє отримати найкращий результат за мінімум зусиль.
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Рецепт лінивих хачапурі
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Додаємо соду у ряжанку і відставляємо на хвилину, щоб почалася реакція.
- Додаємо сіль, яйце і добре перемішуємо.
- Просіюємо борошно і змішуємо. Тісто повинне мати консистенцію густої сметани.
- Додаємо у тісто сир, олію та зелень.
- Смажимо на сухій сковорідці під кришкою 3 – 4 хвилини. Перевертаємо і смажимо ще 2 хвилини.
Смачного!