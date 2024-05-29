Эта легкая и ароматная выпечка готовится почти "легким взмахом руки". Если нужно что-то сладенькое к чаю, но долго колдовать над десертом не хочется, то лучшего варианта просто не найти.
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Рецепт пирога с вареньем
Время: 25 минут
Порций: 8
Приготовление:
- Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Консистенция теста должна быть густой.
- Выливаем тесто в форму для выпечки.
- Выпекаем 20 минут при 180 градусов.
- Готовность проверяем спичкой или зубочисткой.
- Перед подачей посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!