Эта легкая и ароматная выпечка готовится почти "легким взмахом руки". Если нужно что-то сладенькое к чаю, но долго колдовать над десертом не хочется, то лучшего варианта просто не найти.

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Рецепт пирога с вареньем

Время: 25 минут

Порций: 8

Ингредиенты: – 250 грамм варенья;

– 1/2 чайной ложки соды;

– 2 яйца;

– 1/3 стакана сахара;

– щепотка ванилина и соли;

– 250 грамм кефира (2,5%);

– 400 грамм соли;

– 50 грамм сахарной пудры.

Приготовление:

Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Консистенция теста должна быть густой. Выливаем тесто в форму для выпечки. Выпекаем 20 минут при 180 градусов. Готовность проверяем спичкой или зубочисткой. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Вкус такой, как у бабушки: готовим вареники с вишней и клубникой.