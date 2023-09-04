Их должен уметь готовить каждый: рецепт бендериков с мясом
4 сентября 2023, 18:53Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Без них не обходится ни одно семейное застолье, особенно, когда собирается большое количество родственников на свадьбах или других семейных событиях. Бендерики можно готовить с разными начинками, но самые вкусные они с мясом.
Бендерики – старинное блюдо украинской кухни. Это треугольники из тонких блинов, в которых завернута начинка: мясная, творожная, грибная или овощная.
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Обычно их подают в борщ, бульон или грибную уху. Но можно просто есть со сметаной или другим излюбленным соусом.
Рецепт бендериков с мясом
- Время: 60 минут
- Порции: 2
– 1 куриное яйцо;
– половина чайной ложки сахара;
– щепотка соли;
– 50 граммов муки;
– 125 граммов молока;
– 200 граммов куриного фарша;
– половина репчатого лука;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Яйца, сахар, соль, масло и молоко смешиваем венчиком. Добавляем муку и тщательно перемешиваем все ингредиенты, чтобы не осталось комочков.
- Сковороду разогреваем вместе с небольшим количеством растительного масла. Жарим блинчики по 30 секунд с каждой стороны.
- Куриный фарш смешиваем с измельченным луком и специями.
- Разрезаем блинчик пополам, подгибаем одну сторону, выкладываем 1 столовую ложку фарша и складываем в треугольник.
- Жарим бендерики на сливочном масле по 6 – 8 минут с каждой стороны.
- Подаем блюдо со сметаной и измельченной зеленью.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить куриные шашлыки на шпажках в духовке.