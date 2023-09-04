Их должен уметь готовить каждый: рецепт бендериков с мясом

Без них не обходится ни одно семейное застолье, особенно, когда собирается большое количество родственников на свадьбах или других семейных событиях. Бендерики можно готовить с разными начинками, но самые вкусные они с мясом.

Бендерики – старинное блюдо украинской кухни. Это треугольники из тонких блинов, в которых завернута начинка: мясная, творожная, грибная или овощная.

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Обычно их подают в борщ, бульон или грибную уху. Но можно просто есть со сметаной или другим излюбленным соусом.

Рецепт бендериков с мясом

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2

– 1 куриное яйцо;– половина чайной ложки сахара;– щепотка соли;– 50 граммов муки;– 125 граммов молока;– 200 граммов куриного фарша;– половина репчатого лука;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Яйца, сахар, соль, масло и молоко смешиваем венчиком. Добавляем муку и тщательно перемешиваем все ингредиенты, чтобы не осталось комочков.

Сковороду разогреваем вместе с небольшим количеством растительного масла. Жарим блинчики по 30 секунд с каждой стороны.

Куриный фарш смешиваем с измельченным луком и специями.

Разрезаем блинчик пополам, подгибаем одну сторону, выкладываем 1 столовую ложку фарша и складываем в треугольник.

Жарим бендерики на сливочном масле по 6 – 8 минут с каждой стороны.

Подаем блюдо со сметаной и измельченной зеленью.

Приятного аппетита!

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