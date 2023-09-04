Это без преувеличения всесезонный рецепт, который предложил украинский повар и ресторатор Вадим "Пава" Бжезинский. Для этого блюда отлично подойдет филе, срезанное со окорочков и голеней мясо птицы. Маринад готовится из простых ингредиентов, при этом блюдо получается сочным и мягким, даже когда остынет.

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Особые нотки блюду предоставят специи, апельсин и немного чеснока. Попробуйте и вы будете приятно удивлены вкусом блюда.

Рецепт куриных шашлыков на шпажках

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • С апельсина снимаем цедру, выжимаем сок. Смешиваем все ингредиенты маринада.
  • Нарезаем курочку кусками и маринуем 30 минут.
  • Нанизываем все на шпажки.
  • Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем куриные шашлыки 20 – 25 минут.
  • Далее смазываем сливочным маслом, посыпаем измельченным зеленым луком и подаем к столу.

Приятного аппетита!