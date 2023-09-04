Бендерики – давня страва української кухні. Це трикутники з тонких млинців, у які загорнута начинка: м'ясна, сирна, грибна чи овочева.
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Зазвичай їх подають до борщу, бульйону чи грибної юшки. Але можна просто їсти зі сметаною чи іншим улюбленим соусом.
Рецепт бендериків з м'ясом
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Яйця, цукор, сіль, олію та молоко змішуємо вінчиком. Додаємо борошно та ретельно перемішуємо всі інгредієнти, аби не залишилося грудочок.
- Сковорідку розігріваємо разом з невеликою кількістю олії. Смажимо налисники по 30 секунд з кожної сторони.
- Курячий фарш змішуємо з подрібненою цибулею та спеціями.
- Розрізаємо налисник навпіл, підгинаємо одну сторону, викладаємо 1 столову ложку фаршу та складаємо у трикутник.
- Смажимо бендерики на вершковому маслі по 6 – 8 хвилин з кожної сторони.
- Подаємо страву зі сметаною та подрібненою зеленню.
Смачного!