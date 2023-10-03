Капоната – овощное рагу из баклажанов, перца, сельдерея и других овощей, которую традиционно готовят на зиму в Италии. Конечно, ее можно есть сразу после приготовления с хрустящим хлебом или на брускете. Вкусно в любом варианте.

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Капоната похожа на нашу икру из баклажанов, которую так любят в разных уголках Украины. Но попытайтесь также приготовить итальянский вариант блюда.

Рецепт капоната

Время: 1 час 30 минут

Ингредиенты:

– баклажаны;

– помидоры;

– сладкий перец;

– репчатый лук;

– сельдерей стебель;

– зубчик чеснока;

– соль;

– черный молотый перец;

– листики базилика;

– каперсы;

– семена фенхеля.

Приготовление:

Тщательно моем и очищаем овощи, если нужно. Удаляем семена с перцев, срезаем плодоножки.

Нарезаем все овощи кубиком, кроме томатов: баклажан, лучок, сельдерей (корень или стебель), сладкий перец, зубчик чеснока.

Перемешиваем овощи и поливаем небольшим количеством растительного масла. Отправляем их запечься в разогретую духовку до 200 градусов на 15 – 20 минут.

Далее добавляем измельченные томаты, базилик, немного сахара, каперсы, соль, перец, семена фенхеля. Переводим в сковороду и тушим еще часок на медленном огне.

Переводим в миску и подаем на стол, или закручиваем в банки на зиму.

Приятного аппетита!

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