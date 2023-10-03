Помидоры на гриле – это не только простая и вкусная закуска, но и настоящее удовольствие для рецепторов. Оказывается, помидоры очень хорошо вкусны именно теплыми, а начинками могут быть любые продукты: от овощной, острой сальсы до креветок или сыра.

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Печеные помидоры, соль и ароматная сальса – такая закуска популярна в Испании, также ее легко можно повторить дома.

Рецепт помидоров на гриле

Время: 30 минут

Ингредиенты для сальсы:

– сладкий красный лук;

– чеснок;

– острый перец чили;

– свежая зелень петрушки и кинзы;

– сок лимона или лайма;

– соль;

– оливковое масло.

Приготовление:

Все ингредиенты мелко нарезаем кубиками и смешиваем вместе.

Помидоры для запекания выбираем большие, ароматные и сладкие. Можно немного надрезать кожуру вверху.

Ставим на большой огонь и держим, чтобы кожура лопнула и легко снялась.

Помидоры без кожи надрезаю на 4 – 6 частей, но не дорезаем в районе плодоножки, она будет держать дольки вместе.

Добавляем соль внутрь и еще раз кладем на гриль, минуты на 4, чтобы он стал теплым в середине. Если помидоры запекать дома, советуем немного добавить подкопченную паприку.

На тарелку выкладываем помидоры, хорошо поливаем сальсой, добавляем поджаренные креветки. Можно и без креветок.

Приятного аппетита!

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