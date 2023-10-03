Помидоры на гриле – это не только простая и вкусная закуска, но и настоящее удовольствие для рецепторов. Оказывается, помидоры очень хорошо вкусны именно теплыми, а начинками могут быть любые продукты: от овощной, острой сальсы до креветок или сыра.
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Печеные помидоры, соль и ароматная сальса – такая закуска популярна в Испании, также ее легко можно повторить дома.
Рецепт помидоров на гриле
- Время: 30 минут
Приготовление:
- Все ингредиенты мелко нарезаем кубиками и смешиваем вместе.
- Помидоры для запекания выбираем большие, ароматные и сладкие. Можно немного надрезать кожуру вверху.
- Ставим на большой огонь и держим, чтобы кожура лопнула и легко снялась.
- Помидоры без кожи надрезаю на 4 – 6 частей, но не дорезаем в районе плодоножки, она будет держать дольки вместе.
- Добавляем соль внутрь и еще раз кладем на гриль, минуты на 4, чтобы он стал теплым в середине. Если помидоры запекать дома, советуем немного добавить подкопченную паприку.
- На тарелку выкладываем помидоры, хорошо поливаем сальсой, добавляем поджаренные креветки. Можно и без креветок.
Приятного аппетита!