Креп – блюдо французской кухни, родом с полуострова Бретань. Название с французского означает "волнистый".
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Тонкие блины готовят с добавлением муки, молока, сахара и яиц. Традиционно, их подают на десерт с вареньем, сладкими соусами или сиропами. Во Франции существуют специальные кафе – креперии, где подают блины.
Крепы с соленой начинкой готовят из гречневой муки, с добавлением овощей, мяса или рыбы и подаются как основное блюдо.
Тонкие блины / Фото Unsplash
Рецепт блинов с клубникой и сливками
- Время: 1 час 15 минут
- Порции: 20 штук.
- Калорийность на 100 граммов: 173 ккал
- Клубнику помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
Свежая клубника / Фото Unsplash
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске взбейте яйца с солью, добавьте молоко, воду, перемешайте. Далее добавьте – сливочное масло, муку, перемешайте до однородной консистенции.
- Тесто накройте пищевой пленкой, оставьте на один час.
Процесс выпекания блинов / Фото Pexels
- На разогретую сковороду с маслом, выложите тесто, распределите по поверхности, выпекайте несколько минут с двух сторон.
Блинчик с клубникой / Фото Pexels
6. Готовые блины выложите на тарелку, добавьте фрукты, взбитые сливки. Приятного аппетита!