Креп – блюдо французской кухни, родом с полуострова Бретань. Название с французского означает "волнистый".

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Тонкие блины готовят с добавлением муки, молока, сахара и яиц. Традиционно, их подают на десерт с вареньем, сладкими соусами или сиропами. Во Франции существуют специальные кафе – креперии, где подают блины.

Крепы с соленой начинкой готовят из гречневой муки, с добавлением овощей, мяса или рыбы и подаются как основное блюдо.

Тонкие блины / Фото Unsplash

Рецепт блинов с клубникой и сливками

Время: 1 час 15 минут

1 час 15 минут Порции: 20 штук.

20 штук. Калорийность на 100 граммов: 173 ккал

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 500 миллилитров молока 2,5%;

– 200 граммов муки;

– 50 миллилитров воды;

– растительное масло;

– 50 граммов клубники;

– взбитые сливки;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– щепотка соли.

Клубнику помойте, очистите, нарежьте ломтиками.

Свежая клубника / Фото Unsplash

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске взбейте яйца с солью, добавьте молоко, воду, перемешайте. Далее добавьте – сливочное масло, муку, перемешайте до однородной консистенции. Тесто накройте пищевой пленкой, оставьте на один час.

Процесс выпекания блинов / Фото Pexels

На разогретую сковороду с маслом, выложите тесто, распределите по поверхности, выпекайте несколько минут с двух сторон.

Блинчик с клубникой / Фото Pexels

6. Готовые блины выложите на тарелку, добавьте фрукты, взбитые сливки. Приятного аппетита!