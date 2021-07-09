Креп – страва французької кухні, родом з півострова Бретань. Назва з французької означає "хвилястий".

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Тонкі млинці готують з додаванням борошна, молока, цукру та яєць. Традиційно, їх подають на десерт із варенням, солодкими соусами або сиропами. У Франції існують спеціальні кав'ярні – креперії, де подають млинці.

Крепи з солоною начинкою готують з гречаного борошна, з додаванням овочів, м'яса або риби та подаються, як основна страва.

Тонкі млинці/Фото Unsplash

Рецепт млинців з полуницею та вершками

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порції: 20 штук.
  • Калорійність на 100 грамів: 173 ккал
  1. Полуницю помийте, почистіть, наріжте скибочками.

Свіжа полуниця/ Фото Unsplash

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці збийте яйця з сіллю, додайте молоко, воду, перемішайте. Далі додайте – вершкове масло, борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
  3. Тісто накрийте харчовою плівкою, залиште на одну годину.

Процес випікання млинців/ Фото Pexels

  1. На розігріту пательню з олією, викладіть тісто, розподіліть по поверхні, випікайте кілька хвилин з двох сторін.

Млинець з полуницею/Фото Pexels

6. Готові млинці викладіть на тарілку, додайте фрукти, збиті вершки. Смачного!