Креп – страва французької кухні, родом з півострова Бретань. Назва з французької означає "хвилястий".
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Тонкі млинці готують з додаванням борошна, молока, цукру та яєць. Традиційно, їх подають на десерт із варенням, солодкими соусами або сиропами. У Франції існують спеціальні кав'ярні – креперії, де подають млинці.
Крепи з солоною начинкою готують з гречаного борошна, з додаванням овочів, м'яса або риби та подаються, як основна страва.
Тонкі млинці/Фото Unsplash
Рецепт млинців з полуницею та вершками
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порції: 20 штук.
- Калорійність на 100 грамів: 173 ккал
- Полуницю помийте, почистіть, наріжте скибочками.
Свіжа полуниця/ Фото Unsplash
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці збийте яйця з сіллю, додайте молоко, воду, перемішайте. Далі додайте – вершкове масло, борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
- Тісто накрийте харчовою плівкою, залиште на одну годину.
Процес випікання млинців/ Фото Pexels
- На розігріту пательню з олією, викладіть тісто, розподіліть по поверхні, випікайте кілька хвилин з двох сторін.
Млинець з полуницею/Фото Pexels