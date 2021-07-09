Креп – страва французької кухні, родом з півострова Бретань. Назва з французької означає "хвилястий".

Читайте також 10 порад, як прищепити дитині любов до здорової їжі

Тонкі млинці готують з додаванням борошна, молока, цукру та яєць. Традиційно, їх подають на десерт із варенням, солодкими соусами або сиропами. У Франції існують спеціальні кав'ярні – креперії, де подають млинці.

Крепи з солоною начинкою готують з гречаного борошна, з додаванням овочів, м'яса або риби та подаються, як основна страва.

Тонкі млинці/Фото Unsplash

Рецепт млинців з полуницею та вершками

Час: 1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин Порції: 20 штук.

20 штук. Калорійність на 100 грамів: 173 ккал

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 500 мілілітрів молока 2,5%;

– 200 грамів борошна;

– 50 мілілітрів води;

– рослинна олія;

– 50 грамів полуниці;

– збиті вершки;

– 30 грамів вершкового масла 82%;

– дрібка солі.

Полуницю помийте, почистіть, наріжте скибочками.

Свіжа полуниця/ Фото Unsplash

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці збийте яйця з сіллю, додайте молоко, воду, перемішайте. Далі додайте – вершкове масло, борошно, перемішайте до однорідної консистенції. Тісто накрийте харчовою плівкою, залиште на одну годину.

Процес випікання млинців/ Фото Pexels

На розігріту пательню з олією, викладіть тісто, розподіліть по поверхні, випікайте кілька хвилин з двох сторін.

Млинець з полуницею/Фото Pexels

6. Готові млинці викладіть на тарілку, додайте фрукти, збиті вершки. Смачного!