Матча-лате – популярний напій, який вже кілька років поспіль у трендах прихильників здорового харчування, особливо веганів та вегетаріанців. Зелений напій – чудова альтернатива каві, який готують з додаванням порошку матча та мигдального або кокосового молока. Такий напій можна замовити в багатьох кав'ярнях та ресторанах.

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Матча – японський зелений чай, подрібнений у порошок, який використовують під час традиційної чайної церемонії.

Чай отримують з вічнозелених чайних дерев, використовують тільки верхні листочки. До збору урожаю кущі приховують від прямого сонячного проміння, що сприяє утворенню особливого біохімічного складу та корисних речовин. Листя чаю збирають вручну, пропарюють, потім сушать та розтирають у дрібну пудру.

Зелений чай найвищої якості вирощують лише на плантаціях Японії. Найвідоміші центри – у місті Удзі (Кіото), Нісіо (Айті) та Сідзуока (Чюбу).

Порошок матча/ Фото Unsplash

Історія походження

Наприкінці XII століття до Японії завезена техніка заварювання чаю матчі з Китаю – японським монахом Ейсаєм. У XIV столітті у Китаї його вже не використовували, а японці продовжили використовувати в кулінарії для приготуванні десертів – ваґасі та морозивата та сформували власну культурну традицію чаювання. До XVIII століття ця традиція була недоступна широкому загалу.

Чай матча/ Фото Unsplash

Чай має незвичний, духмяний гіркувато-солодкий смак. Його заварюють шляхом додаванням окропу до чайного порошку та збивають бамбуковим віничком.

Варто пам'ятати про денну норму – не більше однієї чашки.

Види чаю

Існує два види чаю, що залежить від типу листя, з якого подрібнений у порошок чай. Густий чай, що має темно-зелене забарвлення з гіркувато-солодким смаком та рідкий чай зі світло-зеленим кольором з гіркуватим смаком.

Матча-лате/ Фото Unsplash

Корисні властивості напою

Зелений напій містить більше антиоксидантів, ніж зелений чай, що сприяє виведенню шкідливих речовин з та очищенню організму, покращує обмін речовин. Також надає бадьорості, концентрації уваги та гарного настрою.