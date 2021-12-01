Напаж, прозрачный или чуть матовый густой декор-гель, – незаменимый финальный ингредиент кондитерских изделий. Им покрывают все: конфеты, торты, фрукты на тартах. И для этого есть веские причины.

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Свойства напажа – нейтрального кондитерского геля:

Напаж придает выпечке блеск. Он предотвращает высыхание выпечки.

выпечки. Покройте им фрукты и уберегите их от обветривания.

Напажем можно покрывать шоколадные конфеты для блеска.

Добавление геля в ганаш обеспечит его пластичность , стабильность и качество (25 процентов от общей массы жирных сливок).

, стабильность и качество (25 процентов от общей массы жирных сливок). Для покрытия эклеров можно приготовить гель на фруктовой основе с красителем (100 граммов белого шоколада, 43 грамма растопленного напажа и 70 граммов фруктового концентрата).

можно приготовить гель на фруктовой основе с красителем (100 граммов белого шоколада, 43 грамма растопленного напажа и 70 граммов фруктового концентрата). Также можно покрывать торты.



Тарталетки покрыты гелем / Фото El mundo eats

Рецепт приготовления напажа (нейтрального кондитерского геля)

Время : 15 минут

: 15 минут Порции: 1 – 2



Нейтральный кондитерский гель (напаж) / Фото Тортофан

Ингредиенты:

– 250 миллилитров воды;

– 50 граммов сиропа глюкозы;

– 88 граммов сахара;

– 10 граммов агар-агара или пектина NH;

– 1 грамм лимонной кислоты или 3 – 4 капли лимонного сока.

Приготовление:

Воду и сироп глюкозы доведите до кипения в кастрюле. Смешайте сахар и агар-агар. Добавьте к сиропу. Активно помешивайте смесь. Добавьте лимонную кислоту и снова перемешайте. Снимите гель с плиты и накройте слоем пищевой пленки "в контакт". Оставьте до полного остывания.



Тарт покрытый гелем / Фото sallys baking addiction

Как использовать напаж (нейтральный кондитерский гель)

Перед использованием напажа разведите его с водой или соком (от 50 – 100 процентов массы).

При этом напаж нарезают на куски и заливают жидкостью.

Доведите массу до кипения и полного растворения геля.

Он готов к использованию.

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