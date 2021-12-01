Напаж, прозрачный или чуть матовый густой декор-гель, – незаменимый финальный ингредиент кондитерских изделий. Им покрывают все: конфеты, торты, фрукты на тартах. И для этого есть веские причины.

Читайте также Вкусный и питательный перекус: что приготовить дома за считанные минуты

Свойства напажа – нейтрального кондитерского геля:

  • Напаж придает выпечке блеск. Он предотвращает высыхание выпечки.
  • Покройте им фрукты и уберегите их от обветривания.
  • Напажем можно покрывать шоколадные конфеты для блеска.
  • Добавление геля в ганаш обеспечит его пластичность, стабильность и качество (25 процентов от общей массы жирных сливок).
  • Для покрытия эклеров можно приготовить гель на фруктовой основе с красителем (100 граммов белого шоколада, 43 грамма растопленного напажа и 70 граммов фруктового концентрата).
  • Также можно покрывать торты.


Тарталетки покрыты гелем / Фото El mundo eats

Рецепт приготовления напажа (нейтрального кондитерского геля)

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1 – 2


Нейтральный кондитерский гель (напаж) / Фото Тортофан

Приготовление:

  1. Воду и сироп глюкозы доведите до кипения в кастрюле.

  2. Смешайте сахар и агар-агар.

  3. Добавьте к сиропу. Активно помешивайте смесь.

  4. Добавьте лимонную кислоту и снова перемешайте.

  5. Снимите гель с плиты и накройте слоем пищевой пленки "в контакт". Оставьте до полного остывания.


Тарт покрытый гелем / Фото sallys baking addiction

Как использовать напаж (нейтральный кондитерский гель)

  • Перед использованием напажа разведите его с водой или соком (от 50 – 100 процентов массы).
  • При этом напаж нарезают на куски и заливают жидкостью.
  • Доведите массу до кипения и полного растворения геля.
  • Он готов к использованию.
Создавайте свои кондитерские шедевры и наслаждайтесь изысканным видом десертов по нашим советам!