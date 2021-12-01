Напаж, прозрачный или чуть матовый густой декор-гель, – незаменимый финальный ингредиент кондитерских изделий. Им покрывают все: конфеты, торты, фрукты на тартах. И для этого есть веские причины.
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Свойства напажа – нейтрального кондитерского геля:
- Напаж придает выпечке блеск. Он предотвращает высыхание выпечки.
- Покройте им фрукты и уберегите их от обветривания.
- Напажем можно покрывать шоколадные конфеты для блеска.
- Добавление геля в ганаш обеспечит его пластичность, стабильность и качество (25 процентов от общей массы жирных сливок).
- Для покрытия эклеров можно приготовить гель на фруктовой основе с красителем (100 граммов белого шоколада, 43 грамма растопленного напажа и 70 граммов фруктового концентрата).
- Также можно покрывать торты.
Тарталетки покрыты гелем / Фото El mundo eats
Рецепт приготовления напажа (нейтрального кондитерского геля)
- Время: 15 минут
- Порции: 1 – 2
Нейтральный кондитерский гель (напаж) / Фото Тортофан
Приготовление:
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Воду и сироп глюкозы доведите до кипения в кастрюле.
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Смешайте сахар и агар-агар.
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Добавьте к сиропу. Активно помешивайте смесь.
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Добавьте лимонную кислоту и снова перемешайте.
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Снимите гель с плиты и накройте слоем пищевой пленки "в контакт". Оставьте до полного остывания.
Тарт покрытый гелем / Фото sallys baking addiction
Как использовать напаж (нейтральный кондитерский гель)
- Перед использованием напажа разведите его с водой или соком (от 50 – 100 процентов массы).
- При этом напаж нарезают на куски и заливают жидкостью.
- Доведите массу до кипения и полного растворения геля.
- Он готов к использованию.