Напаж, прозорий або трішки матовий густий декор-гель, – незамінний фінальний інгредієнт кондитерських виробів. Ним укривають усе: цукерки, торти, фрукти на тартах. І для цього є вагомі причини
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Властивості напажу – нейтрального кондитерського гелю:
- Напаж надає випічці блиску. Він запобігає висиханню випічки.
- Покрийте ним фрукти та вбережіть їх обвітрювання.
- Напажем можна покривати шоколадні цукерки для блиску.
- Додавання гелю в ганаш забезпечить його пластичність, стабільність та якість (25 відсотків від загальної маси жирних вершків).
- Для покриття еклерів можна приготувати гель на фруктовій основі з барвником (100 грамів білого шоколаду, 43 грами розтопленого напажу та 70 грамів фруктового концентрату).
- Також можна покривати торти.
Тарталетки вкриті гелем / Фото El mundo eats
Рецепт приготування напажу (нейтрального кондитерського гелю)
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1 – 2
Нейтральний кондитерський гель (напаж) / Фото Тортофан
Приготування:
- Воду і сироп глюкози доведіть до кипіння в каструлі.
- Змішайте цукор та агар-агар.
- Додайте до сиропу. Активно помішуйте суміш.
- Додайте лимонну кислоту та знову перемішайте.
- Зніміть гель з плити та накрийте шаром харчової плівки "в контакт". Залишіть до повного охолодження.
Тарт вкритий гелем / Фото sallys baking addiction
Як використовувати напаж (нейтральний кондитерський гель)
- Переди використання напажу розведіть його з водою або соком (від 50 – 100 відсотків маси).
- При цьому напаж нарізають на шматки та заливають рідиною.
- Доведіть масу до кипіння та повного розчинення гелю.
- Він готовий до використання.
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