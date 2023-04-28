Для того, что вкусно позавтракать, не обязательно долго колдовать у плиты. Если вы заранее позаботитесь о том, чтобы нужные ингредиенты были в холодильнике, вам не придется тратить много времени и усилий. Вы сможете посвятить себя утренней рутине, которая наполнит вас необходимой положительной энергией.

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Этот рецепт используется тофу, но вы также можете заменить этот ингредиент на любимые сыры.

Рецепт легкого завтрака

Время: 20 минут

Порций: 2

Приготовление:

  • В чаше комбайна смешиваем шелковый тофу, чеснок, 1 чайную ложку куркумы, копченую паприку и горчицу. Взбиваем и перемешиваем до кремообразного состояния.
  • Твердый тофу грубо нарезаем и слегка обжариваем с половиной чайной ложки куркумы. Добавляем смесь тофу и обжариваем несколько минут. Солим и перчим по вкусу.
  • На бублики выкладываем авокадо, помидоры и выкладываем ложкой смесь тофу. Украшаем укропом.

Приятного аппетита!