Для того, що смачно поснідати, не обов'язково довго чаклувати біля плити. Якщо ви заздалегідь потурбуєтеся про те, щоб потрібні інгредієнти були у холодильнику, то вам не доведеться витрачати багато часу та зусиль. Натомість ви зможете присвятити себе ранковій рутині, яка наповнить вас необхідною позитивною енергією.
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Для цього рецепту використовується тофу, але ви також можете замінити цей інгредієнт на улюблені сири.
Рецепт легкого сніданку
Час: 20 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- У чаші комбайна змішуємо шовковий тофу, часник, 1 чайну ложку куркуми, копчену паприку та гірчицю. Збиваємо та перемішуємо до кремоподібного стану.
- Твердий тофу грубо нарізаємо та злегка обсмажуємо з половиною чайної ложки куркуми. Додаємо суміш тофу та обсмажуємо кілька хвилин. Солимо та перчимо до смаку.
- На бублики викладаємо авокадо, помідори та викладаємо ложкою суміш тофу. Прикрашаємо кропом.
Смачного!