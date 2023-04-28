Для того, що смачно поснідати, не обов'язково довго чаклувати біля плити. Якщо ви заздалегідь потурбуєтеся про те, щоб потрібні інгредієнти були у холодильнику, то вам не доведеться витрачати багато часу та зусиль. Натомість ви зможете присвятити себе ранковій рутині, яка наповнить вас необхідною позитивною енергією.

Читайте також Як організувати ідеальний пікнік: рецепти з курятини на будь-який смак

Для цього рецепту використовується тофу, але ви також можете замінити цей інгредієнт на улюблені сири.

Рецепт легкого сніданку

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 150 грамів шовкового тофу;

– 0,5 чайної ложки сухого часнику;

– 1,5 чайної ложки меленої куркуми;

– 0,5 чайної ложки копченої паприки;

– 0,5 чайної ложки діжонської гірчиці;

– 150 грамів твердого тофу;

– 2 бублики, розрізані навпіл. Для подачі: – 1 авокадо (очищений та розім'ятий);

– 4 помідори (тонко нарізані);

– трішки подрібненого кропу.

Приготування:

У чаші комбайна змішуємо шовковий тофу, часник, 1 чайну ложку куркуми, копчену паприку та гірчицю. Збиваємо та перемішуємо до кремоподібного стану.

Твердий тофу грубо нарізаємо та злегка обсмажуємо з половиною чайної ложки куркуми. Додаємо суміш тофу та обсмажуємо кілька хвилин. Солимо та перчимо до смаку.

На бублики викладаємо авокадо, помідори та викладаємо ложкою суміш тофу. Прикрашаємо кропом.

Смачного!