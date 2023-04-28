Хороший день начинается вкусно: легкий завтрак, который зарядит положительным настроением

Начать день со вкусного завтрака – это всегда хорошая идея. Не обязательно тратить много времени на его приготовление, лучше сполна насладиться атмосферой.

Для того, что вкусно позавтракать, не обязательно долго колдовать у плиты. Если вы заранее позаботитесь о том, чтобы нужные ингредиенты были в холодильнике, вам не придется тратить много времени и усилий. Вы сможете посвятить себя утренней рутине, которая наполнит вас необходимой положительной энергией.

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Этот рецепт используется тофу, но вы также можете заменить этот ингредиент на любимые сыры.

Рецепт легкого завтрака

Время: 20 минут

Порций: 2

Ингредиенты: – 150 грамм шелкового тофу;

– 0,5 чайной ложки сухого чеснока;

– 1,5 чайной ложки молотой куркумы;

– 0,5 чайной ложки копченой паприки;

– 0,5 чайной ложки дижонской горчицы;

– 150 грамм твердого тофу;

– 2 бублика, разрезанных пополам. Для подачи: – 1 авокадо (очищенный и размятый);

– 4 помидора (тонко нарезанные);

– немного измельченного укропа.

Приготовление:

В чаше комбайна смешиваем шелковый тофу, чеснок, 1 чайную ложку куркумы, копченую паприку и горчицу. Взбиваем и перемешиваем до кремообразного состояния.

Твердый тофу грубо нарезаем и слегка обжариваем с половиной чайной ложки куркумы. Добавляем смесь тофу и обжариваем несколько минут. Солим и перчим по вкусу.

На бублики выкладываем авокадо, помидоры и выкладываем ложкой смесь тофу. Украшаем укропом.

Приятного аппетита!