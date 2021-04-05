Вареное, запеченное и тушеное, в салатах, супах и бутербродах, на завтрак, обед и ужин. Мясо – один из любимых продуктов украинцев. Чтобы узнать больше интересной информации о нем – пройдите наш тест.

Какому мясу отдают предпочтение украинцы? Как называется стиль питания, когда человек ест белое мясо, а от красного – отказывается? Правда ли, что в мясе содержатся антибиотики и гормоны роста? Какое мясо лучше не есть во второй половине дня? Пришло время это выяснить! Пройдите тест на знание фактов о мясе: