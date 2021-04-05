Варене, запечене і тушковане, у салатах, супах та бутербродах, на сніданок, обід і вечерю. М'ясо – один з улюблених продуктів українців. Щоб дізнатися більше цікавої інформації про нього – пройдіть наш тест.

Якому м'ясу віддають перевагу українці? Як називається стиль харчування, коли людина їсть біле м'ясо, а від червоного – відмовляється? Чи правда, що у м'ясі містяться антибіотики й гормони росту? Яке м'ясо краще не їсти у другій половині? Настав час це з'ясувати! Пройдіть тест на знання фактів про м'ясо: