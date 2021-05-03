Коли засидівся вдома, вирватись на природу, щоб розслабитись та відпочити на фоні мальовничого пейзажу, – саме те, що потрібно. Розповідаємо, що брати з собою на пікнік, аби вдало провести час.

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Без яких речей не обійтись

Засоби від комах та інші дрібниці. Коли надворі стає тепліше, прокидаються різні комахи, які можуть зіпсувати відпочинок. Особливо активні вони у лісах та біля водойм. Тому перш ніж вирушати на пікнік, обов'язково нанесіть на шкіру засоби, що відлякують комашню. А також не забудьте взяти з собою інші речі для екологічного та комфортного відпочинку: пакети для сміття, серветки, паперові рушнички, туалетний папір, теплий одяг та дощовики.

Аптечка. Ніхто не застрахований від випадкових порізів, укусів, а також харчових отруєнь, тому обов'язково слід мати з собою аптечку з найнеобхіднішим. Покладіть у неї бинти, вату, антисептики, медичний спирт, протиалергійні засоби, медичні препарати від шлункових розладів та головного болю.

Аптечка / Фото Shutterstock

Сумки-холодильники або термопакети. Вони зберігатимуть ваші продукти охолодженими, запобігаючи псуванню. А ще ви сміливо зможете приготувати коктейлі з льодом чи взяти з собою морозиво.

Спорядження. Для комфортного відпочинку вам знадобляться речі для його організації, як-от пледи, корзина для продуктів, розкладні меблі (стільці, столи), парасольки.

Розваги. Щоб прикрасити своє дозвілля, прихопіть з собою настільні ігри, ракетки для бадмінтону, літаючий диск чи бумеранг. Це чудовий спосіб розім'ятись після смачного обіду.

Вода. У сонячну погоду зростає потреба у воді у кілька разів. Отож, не забудьте взяти з собою кілька пляшок чистої води. Вода може також знадобитись для миття рук чи промивання ран.

Складаємо смачне меню

На свіжому повітрі навіть звичайні продукти стають у кілька разів смачнішими. Ось список продуктів, які ідеально підійдуть для пікніка!

М'ясо, птиця або риба. Лишень уявіть запах диму та смаженого шашлику. Така смакота нікого не залишить байдужим! Для її приготування купіть якісне м'ясо та заздалегідь замаринуйте.

Рекомендуємо віддавати перевагу птиці, адже жирні різновиди червоного м'яса не вважаються корисними, особливо у разі їх вживання частіше ніж 1 – 2 рази на тиждень. А ще м’ясо птиці підійде для усієї компанії: як для дорослого, так і для дитини.

Оптимальним варіантом є курятина, адже вона не така жирна, як качатина та гусятина. Також, на відміну від індички, куряче м'ясо не має специфічного запаху. А ще курятина доступніша за індичку. Вона поживна, соковита та чудово підходить для дітей. У курячому м'ясі міститься значна кількість вітамінів, серед яких вітаміни групи В, а також фосфор, цинк, мідь та магній.

Утім, слід пам'ятати, що найкраще обирати безпечну курятину від надійного виробника, який вирощує птицю без антибіотиків. В Україні успішно пройшла перевірку на відсутність антимікробних засобів продукція ТМ "Наша Ряба". Це підтверджено незалежним аудитом.

Барбекю / Фото Shutterstock

Овочі та зелень. До шашлику прекрасним доповненням буде салат зі свіжою зеленню або запечені овочі. Найкраще запеченими чи на грилі смакують гриби, баклажани, болгарський перець, помідори та картопля. А ще овочі – джерело корисних речовин як для дорослих, так і дітей.

Фрукти. Це чудовий десерт або перекус, який не потрібно готувати та легко зберігати.

Напої. Окрім води, на додачу візьміть ще й улюблені напої, як-от соки, компот чи термос із кавою чи чаєм.

Канапки. Коли зголоднів, а обід ще не готовий, канапки ідеально підійдуть для перекусу. Можна зробити канапки з цільнозернового хліба з овочами. Якщо у вас немає спеціального термопакета, краще не використовувати продукти, які швидко псуються.

Ось і все, що потрібно для вдалого пікніка. Бажаємо вам смачних шашликів та чудового відпочинку!