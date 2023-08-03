Обязательные закрутки августа, которые должны быть у каждого на зиму
Впервые готовите зимнюю консервацию и не знаете, с чего начать? Мы подготовили несколько рецептов, которые пригодятся.
24 канал собрал лучшие рецепты зимних закруток, которые обязательно нужно приготовить в августе: вкусные помидоры, квашеные огурчики, баклажаны как грибы и сладкую консервацию из персиков и арбуза.
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Выбирайте какие вам нравится, или готовьте все и наслаждайтесь непревзойденным вкусом домашней консервации зимой.
Рецепт маринованных помидоров
- Время: 40 минут
- Порции: 2
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 столовые ложки уксуса 9%.
Дополнительно:
– помидоры;
- зелень петрушки;
– черный перец горошком;
– кольца лука;
– чеснок.
Приготовление:
- На дно чистых банок выложите кольца лука и кусочки чеснока. Добавьте зелень петрушки и черный перец горошком. Можно также использовать микс перцев горошком.
- Помидоры тщательно промойте и удалите плодоножку. Просушите их на кухонном полотенце. Прежде чем выкладывать помидоры в банке – проколите каждый зубочисткой у основания (2 – 3 раза достаточно).
Маринованные помидоры / Фото The spruce eat
- Доведите чистую воду до кипения и кипятком залейте помидоры в банке. Накройте крышками и оставьте на 10 минут. Слейте его и приготовьте маринад: в воде растворите сахар, соль, уксус. Можно добавить зерно горчицы. Доведите все до кипения и кипятком залейте помидоры до самого верха. Накройте крышками, закройте их и переверните банки вверх дном.
- Укутайте банки с помидорами полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре. Готовые закрутки храните в темном прохладном месте.
Приятного аппетита!
Баклажаны, как грибы на зиму
- Время: 2 часа
- Порции: 4 – 6
– 5 килограммов баклажанов;
– 4,5 литра воды;
– 50 миллилитров 9% уксуса;
– Для маринада:
– 3 головки чеснока;
– 1 пучок укропа;
– 300 миллилитров масла;
– 250 миллилитров 9% уксуса;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 4 столовые ложки крупной соли без горки;
– 1 чайная ложка сахара с горкой.
Приготовление:
- Тщательно вымойте баклажаны, удалите ножки и нарежьте кубиками 1,5 сантиметра. Вскипятите воду в большой кастрюле и добавьте уксус. Отправьте нарезанные баклажаны в кастрюлю и варите в течение 5 минут с момента закипания. Если овощей много, готовьте их партиями.
- Готовые баклажаны откиньте на сито, чтобы взошла лишняя жидкость. Переложите их в большую миску.
- Для маринада измельчите укропом ножом и нарежьте мелкими кубиками чеснок. Перемешайте и влейте уксус с растительным маслом. Добавьте соль, сахар и молотый черный перец. Перемешайте и дайте маринаду немного постоять. Влейте маринад в баклажаны и перемешайте.
- Переложите салат в стерилизованные банки. Простерилизуйте крышки: залейте их кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте ими банки.
- Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Не забудьте положить на дно кастрюли ткань или полотенце, чтобы они не лопнули. Налейте немного воды, доведите до кипения и стерилизуйте закрутку 20 минут. Закройте банки крышками и переверните вверх дном. Оставьте баклажаны охлаждаться при комнатной температуре под теплым одеялом или полотенцем.
- Готовую закрутку храните в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!
Рецепт квашеных огурцов
- Время: 3 суток
- Порции: 1
– 1 соцветие укропа;
– 1 лавровый лист;
– 2 зубчика чеснока;
– 0,5 чайной ложки душистого перца;
– 3 – 4 сантиметра хрена;
– листья хрена;
– 400 граммов огурцов;
– 1 столовая ложка соли с горкой и 1 столовая ложка соли в конце.
Приготовление:
- Вымойте огурцы, замочите их на один час в холодной воде. Осторожно срежьте кончики огурцов.
- На дно банки выложите зонтики укропа, лавровый лист, нарезанный чеснок и корень хрена, а также сами листья хрена. Посыпьте горошком перцем и выложите огурцы. Количество зависит от размера.
- Высыпьте 1 столовую ложку соли и залейте к венцу холодной водой. Не закройте плотно крышкой и оберните банкой, чтобы вся соль разошлась.
- Поставьте банку в миску (вытекает жидкость) и оставьте засаливаться огурцы в темном месте, но при комнатной температуре на 3 суток. Один раз в сутки взбалтывайте банку с огурцами, чтобы процесс брожения происходил равномерно.
- Слейте жидкость из банки в отдельную посуду. Огурцы снова посолите и залейте крутым кипятком. Закройте крышкой и переверните вверх дном на 5 минут, чтобы стерилизовалась крышка.
- Переверните банку с огурцами и храните дома.
Приятного аппетита!
Рецепт консервированных персиков
- Время: 1 час
- Порции: 1
– 1 литр воды;
– половина чайной ложки лимонной кислоты;
– 1 килограмм персиков;
– 400 граммов сахара.
Приготовление:
- Хорошо вымойте персики. Снимите с персиков кожу (сначала обдайте их кипятком, а затем поместите в холодную воду). Плоды разрежьте пополам и удалите косточки.
- В банки выложите половинки персиков срезами вниз, так плоды будут лучше сохранять форму.
- Вскипятите воду и залейте в банки. Оставьте на 15 минут.
Консервированные персики / Фото Cook Think
- Затем слейте воду в кастрюлю. Добавьте сахар и лимонную кислоту. На одну литру воды понадобится 400 грамм сахара, на банке 0,5 – соответственно 200 грамм.
- Доведите сироп до кипения и проварите 2-3 минуты.
- Сиропом снова залейте банки. Закройте банки крышками, переверните и накройте одеялом до полного остывания.
- После этого банки можно переносить в холодное и черное место.
Приятного аппетита!
Консервированный арбуз кусочками
- Время: 1 час
- Порции: 2
– 2 килограмма арбуза;
– 2, 5 литра воды;
– 3 ложки меда;
– 1 ложка сахара;
– 1 ложка соли;
– 160 г 9% уксуса.
Приготовление:
- Тщательно помойте арбуз, нарежьте его треугольниками вместе с кожурой. Удалите семена из мякоти и плотно вложите кусочки арбуза в стерилизованные банки.
- Залейте арбуз крутым кипятком, дайте постоять так 10 минут и слейте воду в кастрюлю. Снова залейте арбуз кипятком, подождите 10 минут и слейте воду в кастрюлю.
- Добавьте в кастрюлю с водой из-под арбуза соль, сахар, хорошо перемешайте и доведите до кипения.
- Влейте мед в сироп и варите его на слабом огне 4-5 минут, в конце добавьте уксус и снимите с плиты.
- Готовым горячим маринадом залейте банки с арбузом, закройте крышками. Банки с консервацией переверните и накройте теплым полотенцем.
- После полного охлаждения переверните банки и храните сладкий маринованный арбуз в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!