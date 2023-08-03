24 канал зібрав найкращі рецепти зимових закруток, які обов'язково потрібно приготувати в серпні: смачні помідори, квашені огірочки, баклажани як гриби та трішки солодкої консервації з персиків та кавуна.

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Обирайте які вам довподоби, або готуйте всі та насолоджуйтеся неперевершеним смаком домашньої консервації взимку.

Рецепт маринованих помідорів

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • На дно чистих банок викладіть кільця цибулі та шматочки часнику. Додайте зелень петрушки та чорний перець горошком. Можна також використовувати мікс перців горошком.
  • Помідори ретельно помийте та видаліть плодоніжки. Просушіть їх на кухонному рушнику. Перш ніж викладати помідори в банку – проколіть кожен зубочисткою біля основи (2 – 3 рази достатньо).


Мариновані помідори / Фото The spruce eat

  • Доведіть чисту воду до кипіння та окропом залийте помідори в банці. Накрийте кришками та залишіть на 10 хвилин. Злийте її та приготуйте маринад: у воді розчиніть цукор, сіль, оцет. Можна додати зерна гірчиці. Доведіть все до кипіння та окропом залийте помідори до самого верху. Накрийте кришками, закрийте їх та переверніть банки догори дном.
  • Вкутайте банки з помідорами рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі. Готові закрутки зберігайте у темному прохолодному місці.

Смачного!

Баклажани, як гриби на зиму

  • Час: 2 години
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Ретельно помийте баклажани, видаліть ніжки та наріжте кубиками 1,5 сантиметра. Закип'ятіть воду у великій каструлі і додайте оцет. Відправте нарізані баклажани в каструлю і варіть протягом 5 хвилин з моменту закипання. Якщо овочів багато, готуйте їх партіями.
  • Готові баклажани відкиньте на сито, щоб зійшла зайва рідина. Перекладіть їх у велику миску.
  • Для маринаду подрібніть ножем кріп і наріжте дрібними кубиками часник. Перемішайте і влийте оцет з олією. Додайте сіль, цукор і мелений чорний перець. Перемішайте і дайте маринаду трохи постояти. Влийте маринад до баклажанів і перемішайте.
  • Перекладіть салат в стерилізовані банки. Простерилізуйте кришки: залийте їх окропом і залиште на 20 хвилин. Потім злийте воду і накрийте ними банки.
  • Поставте салат стерилізуватися в киплячу воду. Не забудьте покласти на дно каструлі тканину або рушник, щоб вони не луснули. Налийте трохи води, доведіть до кипіння і стерилізуйте закрутки 20 хвилин. Закрийте банки кришками та переверніть догори дном. Залишіть баклажани охолоджуватися при кімнатній температурі під теплою ковдрою або рушником.
  • Готову закрутку зберігайте в темному і прохолодному місці.

Смачного!

Рецепт квашених огірків

  • Час: 3 доби
  • Порції: 1

Приготування:

  • Помийте огірки, замочіть їх на одну годину в холодній воді. Обережно зріжте кінчики з огірків.
  • На дно банки викладіть парасольки кропу, лавровий лист, нарізаний часник та корінь хрону, а також саме листя хрону. Посипте перцем горошком та викладіть огірки. Кількість залежить від розміру.
  • Висипте 1 столову ложку солі та залийте до вінця холодною водою. Не щільно закрийте кришкою та пообертайте банкою, щоб вся сіль розійшлася.
  • Поставте банку в миску (буде витікати рідина) та залишіть засолюватися огірки в темному місці, але при кімнатній температурі на 3 доби. Один раз но добу збовтуйте банку з огірками, щоб процес бродіння відбувався рівномірно.
  • Злийте рідину з банки в окремий посуд. Огірки знову посоліть та залийте окропом. Закрийте кришкою та переверніть догори дном на 5 хвилин, щоб простерилізувалася кришка.
  • Переверніть банку з огірками та зберігайте вдома.

Смачного!

Рецепт консервованих персиків

  • Час: 1 година
  • Порції: 1

Приготування:

  • Добре вимийте персики. Зніміть з персиків шкіру (спочатку обдайте їх окропом, а потім помістіть в холодну воду). Плоди розріжте навпіл та видаліть кісточки.
  • У банки викладіть половинки персиків – зрізами вниз, так плоди будуть краще зберігати форму.
  • Закип'ятіть воду та залийте в банки. Залиште на 15 хвилин.


Консервовані персики / Фото Cook Think

  • Потім злийте воду в каструлю. Додайте цукор та лимонну кислоту. На одну літру води знадобиться 400 грамів цукру, на банку 0,5 – відповідно 200 грамів.
  • Доведіть сироп до кипіння та проваріть 2 – 3 хвилини.
  • Сиропом знову залийте банки. Закрийте банки кришками, переверніть та накрийте ковдрою до повного вистигання.
  • Після цього банки можна переносити в прохолодне і темне місце.

Смачного!

Консервований кавун шматочками

  • Час: 1 година
  • Порції: 2

Приготування:

  • Ретельно помийте кавун, наріжте його трикутниками разом зі шкіркою. Видаліть насіння з м’якоті та щільно вкладіть шматочки кавуна в стерилізовані банки.
  • Залийте кавун окропом, дайте постояти так 10 хвилин та злийте воду в каструлю. Знову залийте кавун окропом, зачекайте 10 хвилин та злийте воду в каструлю.
  • Додайте в каструлю з водою з-під кавуна сіль, цукор, добре перемішайте та доведіть до кипіння.
  • Влийте мед до сиропу та варіть його на слабкому вогні 4 – 5 хвилин, вкінці додайте оцет та зніміть з плити.
  • Готовим гарячим маринадом залийте банки з кавуном, закрийте кришками. Банки з консервацією переверніть та накрийте теплим рушником.
  • Після повного охолодження переверніть банки та зберігайте солодкий маринований кавун в темному й прохолодному місці.

Смачного!