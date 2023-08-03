24 канал зібрав найкращі рецепти зимових закруток, які обов'язково потрібно приготувати в серпні: смачні помідори, квашені огірочки, баклажани як гриби та трішки солодкої консервації з персиків та кавуна.
Читайте також Смачно разом з "Бащинським": готуємо літні салати для ідеального обіду чи вечері
Обирайте які вам довподоби, або готуйте всі та насолоджуйтеся неперевершеним смаком домашньої консервації взимку.
Рецепт маринованих помідорів
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- На дно чистих банок викладіть кільця цибулі та шматочки часнику. Додайте зелень петрушки та чорний перець горошком. Можна також використовувати мікс перців горошком.
- Помідори ретельно помийте та видаліть плодоніжки. Просушіть їх на кухонному рушнику. Перш ніж викладати помідори в банку – проколіть кожен зубочисткою біля основи (2 – 3 рази достатньо).
Мариновані помідори / Фото The spruce eat
- Доведіть чисту воду до кипіння та окропом залийте помідори в банці. Накрийте кришками та залишіть на 10 хвилин. Злийте її та приготуйте маринад: у воді розчиніть цукор, сіль, оцет. Можна додати зерна гірчиці. Доведіть все до кипіння та окропом залийте помідори до самого верху. Накрийте кришками, закрийте їх та переверніть банки догори дном.
- Вкутайте банки з помідорами рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі. Готові закрутки зберігайте у темному прохолодному місці.
Смачного!
Баклажани, як гриби на зиму
- Час: 2 години
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Ретельно помийте баклажани, видаліть ніжки та наріжте кубиками 1,5 сантиметра. Закип'ятіть воду у великій каструлі і додайте оцет. Відправте нарізані баклажани в каструлю і варіть протягом 5 хвилин з моменту закипання. Якщо овочів багато, готуйте їх партіями.
- Готові баклажани відкиньте на сито, щоб зійшла зайва рідина. Перекладіть їх у велику миску.
- Для маринаду подрібніть ножем кріп і наріжте дрібними кубиками часник. Перемішайте і влийте оцет з олією. Додайте сіль, цукор і мелений чорний перець. Перемішайте і дайте маринаду трохи постояти. Влийте маринад до баклажанів і перемішайте.
- Перекладіть салат в стерилізовані банки. Простерилізуйте кришки: залийте їх окропом і залиште на 20 хвилин. Потім злийте воду і накрийте ними банки.
- Поставте салат стерилізуватися в киплячу воду. Не забудьте покласти на дно каструлі тканину або рушник, щоб вони не луснули. Налийте трохи води, доведіть до кипіння і стерилізуйте закрутки 20 хвилин. Закрийте банки кришками та переверніть догори дном. Залишіть баклажани охолоджуватися при кімнатній температурі під теплою ковдрою або рушником.
- Готову закрутку зберігайте в темному і прохолодному місці.
Смачного!
Рецепт квашених огірків
- Час: 3 доби
- Порції: 1
Приготування:
- Помийте огірки, замочіть їх на одну годину в холодній воді. Обережно зріжте кінчики з огірків.
- На дно банки викладіть парасольки кропу, лавровий лист, нарізаний часник та корінь хрону, а також саме листя хрону. Посипте перцем горошком та викладіть огірки. Кількість залежить від розміру.
- Висипте 1 столову ложку солі та залийте до вінця холодною водою. Не щільно закрийте кришкою та пообертайте банкою, щоб вся сіль розійшлася.
- Поставте банку в миску (буде витікати рідина) та залишіть засолюватися огірки в темному місці, але при кімнатній температурі на 3 доби. Один раз но добу збовтуйте банку з огірками, щоб процес бродіння відбувався рівномірно.
- Злийте рідину з банки в окремий посуд. Огірки знову посоліть та залийте окропом. Закрийте кришкою та переверніть догори дном на 5 хвилин, щоб простерилізувалася кришка.
- Переверніть банку з огірками та зберігайте вдома.
Смачного!
Рецепт консервованих персиків
- Час: 1 година
- Порції: 1
Приготування:
- Добре вимийте персики. Зніміть з персиків шкіру (спочатку обдайте їх окропом, а потім помістіть в холодну воду). Плоди розріжте навпіл та видаліть кісточки.
- У банки викладіть половинки персиків – зрізами вниз, так плоди будуть краще зберігати форму.
- Закип'ятіть воду та залийте в банки. Залиште на 15 хвилин.
Консервовані персики / Фото Cook Think
- Потім злийте воду в каструлю. Додайте цукор та лимонну кислоту. На одну літру води знадобиться 400 грамів цукру, на банку 0,5 – відповідно 200 грамів.
- Доведіть сироп до кипіння та проваріть 2 – 3 хвилини.
- Сиропом знову залийте банки. Закрийте банки кришками, переверніть та накрийте ковдрою до повного вистигання.
- Після цього банки можна переносити в прохолодне і темне місце.
Смачного!
Консервований кавун шматочками
- Час: 1 година
- Порції: 2
Приготування:
- Ретельно помийте кавун, наріжте його трикутниками разом зі шкіркою. Видаліть насіння з м’якоті та щільно вкладіть шматочки кавуна в стерилізовані банки.
- Залийте кавун окропом, дайте постояти так 10 хвилин та злийте воду в каструлю. Знову залийте кавун окропом, зачекайте 10 хвилин та злийте воду в каструлю.
- Додайте в каструлю з водою з-під кавуна сіль, цукор, добре перемішайте та доведіть до кипіння.
- Влийте мед до сиропу та варіть його на слабкому вогні 4 – 5 хвилин, вкінці додайте оцет та зніміть з плити.
- Готовим гарячим маринадом залийте банки з кавуном, закрийте кришками. Банки з консервацією переверніть та накрийте теплим рушником.
- Після повного охолодження переверніть банки та зберігайте солодкий маринований кавун в темному й прохолодному місці.
Смачного!