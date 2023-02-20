Жесткое мясо – кошмар каждой хозяйки. Тушение делает его мягким, но иногда случается, что даже несмотря на длительное приготовление оно бывает не таким нежным, как нам этого хочется.

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Впрочем, забыть об этой проблеме позволит один секретный ингредиент. Не беспокойтесь: он точно есть на вашей кухне и стоит очень дешево.

Какой ингредиент сделает тушеное мясо очень нежным

Все, что нужно сделать – добавить в блюдо немного уксуса. Для эффекта этому ингредиенту нужно всего 15 минут, поэтому добавлять в блюдо его следует тогда, когда мясо протушится и начнет размягчаться.

Нежное мясо – это легко / Фото Pixabay

Что касается количества, то достаточно двух столовых ложек уксуса. Это гарантирует, что он повлияет на качество блюда, но его вкус никто не почувствует.

Если вы маринируете мясо перед приготовлением, то можно добавить уксус в маринад. Эффект будет впечатляющим из первого кусочка.

Уксус – не единственный способ сделать мясо очень нежным. Можно также воспользоваться небольшим количеством спирта, который также способен добавить мясу нежности.