Жорстке м'ясо – кошмар кожної господині. Тушкування робить його м'яким, але інколи трапляється, що навіть попри тривале готування воно буває не таким ніжним, як нам цього хочеться.

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Втім, забути про цю проблему дозволить один секретний інгредієнт. Не турбуйтеся: він точно є на вашій кухні та коштує дуже дешево.

Який інгредієнт зробить тушковане м'ясо дуже ніжним

Усе, що потрібно зробити – додати до страви трішки оцту. Для ефекту цьому інгредієнту потрібно лише 15 хвилин, тому додавати до страви його варто тоді, коли м'ясо протушиться та почне розм'якшуватися.

Ніжне м'ясо – це легко / Фото Pixabay

Що стосується кількості, то достатньо лише двох столових ложок оцту. Це гарантує, що він вплине на якість страви, але його смаку ніхто не відчує.

Якщо ви маринуєте м'ясо перед приготуванням, то можна додати оцет у маринад. Ефект буде вражаючим з першого шматочка.

Оцет – не єдиний спосіб зробити м'ясо дуже ніжним. Можна також скористатися невеликою кількістю спирту, який також здатен додати м'ясу ніжності.