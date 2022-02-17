Хорошие и заточенные ножи всегда хочется взять в руки и начать готовить. Для ухода за этими приборами не требуется особых знаний или навыков – просто нужно соблюдать несколько простых правил.

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Резал – сразу мой

Каждый нож нужно мыть сразу после использования. В продуктах есть вещества, способствующие потемнению лезвия. Делать это нужно вручную под теплой водой и с использованием моющих средств. После этого нож надо досуха вытереть салфеткой или мягкой тряпкой, хранение ножа в мокром виде не допускается.

Нож должен быть сухим и чистым / Фото Pexels

Заточка и хранение

Ухоженные ножи всегда острые. Внимание нужно уделять всем ножам: если каким-нибудь из них вы давно не пользовались, это вовсе не означает, что он сохранился в том же состоянии.

Хранить ножи нужно отдельно от другой посуды. К счастью, это правило редко нарушают, но иногда можно встретить и такой прецедент.

Точить ножи нужно регулярно / Фото Pexels

Чистка

Чистить ножи можно с помощью специальной пасты, так удастся сохранить их новый вид в течение длительного времени. Также можно взять винную пробку, смочить ее в масле и соли и натереть нож, после этого сполоснуть в прохладной воде и вытереть насухо салфеткой или тряпкой.

Ухоженный нож выглядит как новенький / Фото Pexels

Поверхность

Иногда на рынке можно найти предложения стеклянной или керамической поверхности. Таких вариантов следует избегать – они будут способствовать затоплению и повреждению ножа. Лучше отдать предпочтение деревянным или полипропиленовым дошкам – они гораздо лучше "подружатся" с вашими ножами.

Поверхность имеет значение / Фото Pexels