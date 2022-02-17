Гарні та заточені ножі завжди хочеться взяти до рук та почати щось готувати. Для догляду за цими приборами не потрібні особливі знання чи навички – просто треба дотримуватися кількох простих правил.

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Різав – одразу мий

Кожен ніж потрібно мити одразу після використання. В продуктах є речовини, які сприятимуть потемнінню леза. Робити це треба вручну, під теплою водою та з використанням миючих засобів. Після цього ножа треба насухо витерти серветкою або м'якою ганчіркою, зберігання ножа у мокрому вигляді не допускається.

Ніж має бути сухим та чистим / Фото Pexels

Заточка та зберігання

Доглянуті ножі завжди гострі. Увагу потрібно приділяти всім ножам: якщо якимось з них ви давно не користувалися, це зовсім не означає, що він зберігся у тому ж стані.

Зберігати ножі потрібно окремо від іншого посуду. На щастя, це правило рідко порушують, але інколи на прецедент можна натрапити.

Точити ножі потрібно регулярно / Фото Pexels

Чистка

Чистити ножі можна за допомогою спеціальної пасти, так вдасться зберегти їх новий вигляд впродовж тривалого часу. Також можна взяти винний корок, змочити його в олії та солі та натерти ножа, після цього сполоснути у прохолодній воді та насухо витерти серветкою або ганчіркою.

Доглянутий ніж виглядає як новенький / Фото Pexels

Поверхня

Інколи на ринку можна знайти пропозиції скляної або керамічної поверхні. Таких варіантів треба уникати – вони сприятимуть затупінню та пошкодженню ножа. Краще надати перевагу дерев'яним або поліпропіленовим дощечкам – вони значно краще "потоваришують" з вашими ножами.

Поверхня має значення / Фото Pexels