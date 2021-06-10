Вкусные лепешки Чуду: рецепт теста на молоке и на воде

Нереально вкусные и сочные лепешки Чуду можно приготовить с разнообразными начинками: с сыром, мясом, рыбой, яйцом и зеленью. На их приготовление вам не нужно тратить много времени, а еще их можно даже замораживать.
Что такое Чуду
Чуду – кумыкское национальное блюдо, которое пришло из Дагестана. Наибольшую популярность она приобрела во времена Советского Союза.
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Чуду можно готовить на молоке, воде и кисломолочных продуктах. По форме Чуду могут быть круглыми, треугольными – все зависит от ваших предпочтений. Лепешки жарят обычно на сухой сковородке до румяной корочки.
Начинки для Чуду
Популярными начинками для лепешек являются мясные: фарш из курятины, баранины, говядины или свинины. Также в Чуду добавляют разнообразный сыр моцареллу, творог, твердые сыры или голубые, зелень и рыбный фарш. Что касается сладких чуду – самые вкусные с вишней и корицей.
Рецепт Чуду на молоке в духовке
- Время: 45 минут
- Порции: 2
- Калорийность на 100 граммов: 190 ккал
Чуду на сковородке / Фото Кукпад
– 500 мл молока;
– 100 мл воды;
– 1 ч. л сухих дрожжей;
– 1 ч. л сахара;
– щепотка соли;
– 50 г сливочного масла;
– 1 желток;
– 500-600 г муки.
- Для приготовления теста подогрейте молоко и воду до комнатной температуры.
- В миске смешайте половину муки с сухими дрожжами, сахаром и солью. Перемешайте руками.
- Влейте к сухим ингредиентам молоко и воду, перемешайте тесто.
- Растопите сливочное масло и влейте в тесто.
- Накройте жидкое тесто слоем пищевой пленки и оставьте на 15 минут подрасти.
- Добавляйте в тесто остальную муку небольшими частями и замешивайте ее. Когда тесто будет однородным, эластичным и мягким – оно готово.
Помните, что тесто может и не впитать всю муку, а может наоборот его не хватить. Все зависит от замеса теста на лепешки.
- Разделите тесто на две большие части и на две меньшие. Сформируйте из него четыре шарика и поочередно раскатывайте их в пласт.
Большие и меньшие шарики из теста / Фото Кукпад
- Выложите сначала больший кусок, далее любимую вашу начинку и накройте меньшим раскатанным куском. Тщательно защепите края теста. Аналогично сформируйте и второе Чуду.
Сформованная Чуду / Фото Кукпад
- Смажьте поверхность хлеба желтком и отправьте на противень, покрытый пергаментом для выпекания.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте лепешки до румяной корочки.
Испеченная лешка / Фото Кукпад
- Немного охладите готовое блюдо и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт теста для Чуду на воде
- Время: 55 минут
- Порции: 2
- Калорийность на 100 граммов: 170 ккал
Чуду жаренное на сковородке / Фото 1000 меню
– 500 г муки;
– 270 мл теплой воды;
– 1 ч. л соли;
– 130 г сливочного масла.
- Для приготовления теста смешайте в миске муку, соль и теплую воду. Замесите крутое тесто и оставьте его отдохнуть на 15 минут.
- Разделите тесто на лепешки на 12 частей и сформируйте из них шарики.
- Раскатайте в тонкий пласт каждый шарик теста и на одну из половинок выложите любимую начинку. Другой половинкой теста накройте начинку и защепите края.
- Немного раскатайте скалкой и отправьте обжариваться на разогретой сковородке без масла.
- Готовые Чуду выкладывайте друг на друга и смазывайте растопленным сливочным маслом. Приятного аппетита!