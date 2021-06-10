Что такое Чуду

Чуду – кумыкское национальное блюдо, которое пришло из Дагестана. Наибольшую популярность она приобрела во времена Советского Союза.

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Чуду можно готовить на молоке, воде и кисломолочных продуктах. По форме Чуду могут быть круглыми, треугольными – все зависит от ваших предпочтений. Лепешки жарят обычно на сухой сковородке до румяной корочки.

Начинки для Чуду

Популярными начинками для лепешек являются мясные: фарш из курятины, баранины, говядины или свинины. Также в Чуду добавляют разнообразный сыр моцареллу, творог, твердые сыры или голубые, зелень и рыбный фарш. Что касается сладких чуду – самые вкусные с вишней и корицей.

Рецепт Чуду на молоке в духовке

Время : 45 минут

: 45 минут Порции : 2

: 2 Калорийность на 100 граммов: 190 ккал



Чуду на сковородке / Фото Кукпад

Ингредиенты:

– 500 мл молока;

– 100 мл воды;

– 1 ч. л сухих дрожжей;

– 1 ч. л сахара;

– щепотка соли;

– 50 г сливочного масла;

– 1 желток;

– 500-600 г муки.

Для приготовления теста подогрейте молоко и воду до комнатной температуры. В миске смешайте половину муки с сухими дрожжами, сахаром и солью. Перемешайте руками. Влейте к сухим ингредиентам молоко и воду, перемешайте тесто. Растопите сливочное масло и влейте в тесто. Накройте жидкое тесто слоем пищевой пленки и оставьте на 15 минут подрасти. Добавляйте в тесто остальную муку небольшими частями и замешивайте ее. Когда тесто будет однородным, эластичным и мягким – оно готово.



Помните, что тесто может и не впитать всю муку, а может наоборот его не хватить. Все зависит от замеса теста на лепешки.

Разделите тесто на две большие части и на две меньшие. Сформируйте из него четыре шарика и поочередно раскатывайте их в пласт.





Большие и меньшие шарики из теста / Фото Кукпад



Выложите сначала больший кусок, далее любимую вашу начинку и накройте меньшим раскатанным куском. Тщательно защепите края теста. Аналогично сформируйте и второе Чуду.





Сформованная Чуду / Фото Кукпад

Смажьте поверхность хлеба желтком и отправьте на противень, покрытый пергаментом для выпекания. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте лепешки до румяной корочки.





Испеченная лешка / Фото Кукпад

Немного охладите готовое блюдо и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт теста для Чуду на воде

Время : 55 минут

: 55 минут Порции : 2

: 2 Калорийность на 100 граммов: 170 ккал



Чуду жаренное на сковородке / Фото 1000 меню

Ингредиенты:

– 500 г муки;

– 270 мл теплой воды;

– 1 ч. л соли;

– 130 г сливочного масла.