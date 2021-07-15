Цитрусовое наслаждение: рецепт сладкого курда от кондитера Лизы Глинской

15 июля 2021 , 15:17
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Источник:

инстаграм Лизы Глинской

Если вам надоели привычные кремы и начинки для тортов или пирожных – приготовьте нереально свежий и яркий по вкусу цитрусовый курд. Кстати, кондитер приготовила его не из одного вида фрукта, как это обычно делают, а из целого микса цитрусовых!

Цитрусовый курд – нежный крем из лимонов, лаймов, апельсинов или других цитрусовых. Курд часто добавляют в начинку к тортам или чизкейкам, а готовят его обычно на сырых куриных яйцах.

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Яркий аромат цитрусового курда добавляет десерту нежных ноток свежести и создает прохладный эффект. Этот крем прекрасно сочетается со сладкими начинками чизкейка.

Курд можно есть ложкой, намазывать на тосты или начинять круассаны к завтраку.

Рецепт цитрусового курда

  • Время: 9 часов
  • Порции: 2


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Ингредиенты:
– 150 г яиц;
– 100 г сахара;
– 150 г сливочного масла;
– 50 мл апельсинового сока
– цедра апельсина;
– цедра лимона;
– 20 мл лаймового сока
– цедра лайма;
– 50 мл грейпфрутового сока
– цедра половины грейпфрута.
  1. Для приготовления цитрусового курда тщательно помойте и ошпарьте кипятком все фрукты.


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  2. Снимите цедру с лимона, апельсина, лайма и половинки грейпфрута.
  3. Выжмите сок из цитрусовых.


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  4. Фреш, цедру соедините в кастрюле и отправьте на плиту – доведите до кипения.
  5. Смешайте яйца с сахаром, влейте фреш и перемешайте. Пропустите все через сито.


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  6. Снова поставьте смесь на огонь и при постоянном помешивании доведите курд до кипения. Прокипятите 1 минуту и снимите с огня.


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  7. Смешайте курд и сливочное масло – перемешайте блендером до гладкой и однородной массы.


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  8. Разлейте готовый курд по банкам или специальным формам, охладите и закройте крышками.


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  9. Отправьте цитрусовый курд в холодильник на 5 – 8 часов. Приятного аппетита!

Рецепт цитрусового курда для десертов – видео:

 

Автор: Богданна Рибак