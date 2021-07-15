Цитрусовий курд – ніжний крем з лимонів, лаймів, апельсинів або інших цитрусових. Курд часто додають у начинку до тортів або чізкейків, а готують його зазвичай на сирих курячих яйцях.

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Яскравий аромат цитрусового курда додає десерту ніжних ноток свіжості та створює прохолодний ефект. Цей крем чудово комбінується з солодкими начинками чизкейках.

Курд можна їсти ложкою, намащувати на тости або начиняти круасани до сніданку.

Рецепт цитрусового курда

Час : 9 годин

: 9 годин Порції: 2



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Інгредієнти:

– 150 г яєць;

– 100 г цукру;

– 150 г вершкового масла;

– 50 мл апельсинового соку;

– цедра апельсина;

– цедра лимона;

– 20 мл лаймового соку;

– цедра лайма;

– 50 мл грейпфрутового соку;

– цедра половини грейпфрута.

Для приготування цитрусового курда ретельно помийте та обшпарте окропом всі фрукти.





Скріншот з відео

Зніміть цедру з лимона, апельсина, лайма та половинки грейпфрута. Вичавіть сік з цитрусових.





Скріншот з відео

Фреш, цедру з'єднайте в каструлі та відправте на плиту – доведіть до кипіння. Змішайте яйця з цукром, влийте фреш та перемішайте. Пропустіть все через сито.





Скріншот з відео

Знову поставте суміш на вогонь та при постійному помішуванні доведіть курд до кипіння. Прокип'ятіть 1 хвилину та зніміть з вогню.





Скріншот з відео

З'єднайте курд та вершкове масло – перебийте блендером в гладку та однорідну масу.





Скріншот з відео

Розлийте готовий курд по банках або спеціальних формах, охолодіть та закрийте кришками.





Скріншот з відео

Відправте цитрусовий курд в холодильник на 5 – 8 годин. Смачного!

Рецепт цитрусового курда для десертів – відео: