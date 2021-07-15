Цитрусовий курд – ніжний крем з лимонів, лаймів, апельсинів або інших цитрусових. Курд часто додають у начинку до тортів або чізкейків, а готують його зазвичай на сирих курячих яйцях.

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Яскравий аромат цитрусового курда додає десерту ніжних ноток свіжості та створює прохолодний ефект. Цей крем чудово комбінується з солодкими начинками чизкейках.

Курд можна їсти ложкою, намащувати на тости або начиняти круасани до сніданку.

Рецепт цитрусового курда

  • Час: 9 годин
  • Порції: 2


Скріншот з відео

  1. Для приготування цитрусового курда ретельно помийте та обшпарте окропом всі фрукти.


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  2. Зніміть цедру з лимона, апельсина, лайма та половинки грейпфрута.
  3. Вичавіть сік з цитрусових.


    Скріншот з відео
  4. Фреш, цедру з'єднайте в каструлі та відправте на плиту – доведіть до кипіння.
  5. Змішайте яйця з цукром, влийте фреш та перемішайте. Пропустіть все через сито.


    Скріншот з відео
  6. Знову поставте суміш на вогонь та при постійному помішуванні доведіть курд до кипіння. Прокип'ятіть 1 хвилину та зніміть з вогню.


    Скріншот з відео
  7. З'єднайте курд та вершкове масло – перебийте блендером в гладку та однорідну масу.


    Скріншот з відео
  8. Розлийте готовий курд по банках або спеціальних формах, охолодіть та закрийте кришками.


    Скріншот з відео
  9. Відправте цитрусовий курд в холодильник на 5 – 8 годин. Смачного!

Рецепт цитрусового курда для десертів – відео: