Как выглядят настоящие цукаты и как научиться их правильно выбирать, научит известная кондитер и судья "Мастер Шеф. Профессионалы " 1 сезона – Елизавета Глинская.

Талантливая кондитер Елизавета Глинская поделилась со своими поклонника несколькими точными советами, по выбору цукатов на своей странице в инстаграме.

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Что такое цукаты

Цукатами принято считать полезные сладости, а точнее засахаренные кусочки фруктов. Но, к сожалению, и они бывают вредными и не всегда такими полезными, как уверяют нас производители.



Цукаты из тыквы

Как выбрать настоящие цукаты

Первое, на что вам нужно обратить внимание при выборе цукатов, – это их цвет. Елизавета Глинская уверяет, что натуральные цукаты обычно спокойного, натурального и не яркого цвета. Если выбранный вами вид цукатов ярко-зеленого цвета с ярко выраженным запахом – в нем много искусственного красителя и ароматизаторов.

Как проверить цукаты на качество

Чтобы проверить цукаты на качество в домашних условиях, достаточно погрузить их на несколько минут в кипяток: если вода окрасилась – цукаты с красителем. Настоящий, натуральный цукат никогда не закрасит воду.

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Каждый цукат в упаковке должен быть отдельно от других, не слипаться и не липнуть к рукам. Также следует обратить внимание на пересушенные цукаты и слишком засахаренные – такие сладости испорчены. Их скорее всего неправильно хранили и при изготовлении нарушили технологию производства.

Как выглядит настоящий цукат

Вид настоящего и полезного цуката должен напоминать по форме выбранный вами фрукт: кольцо ананаса, ломтики манго или полукольца киви. Также у качественных цукатов всегда можно разглядеть волокна.

Если же ваши цукаты одинаковой формы или слишком большого и неестественного размера – есть риск, что их производили с добавлением вредных для здоровья веществ. На самом деле такие сладости могут вообще не быть цукатами, а смесью консервантов и сахара, которым придали искусственную форму, или закрашенная мука с добавлением желатина.

Вид цукатов

Чаще всего недобросовестные производители подделывают ломтики папайи, дыни, манго и небольшие кубики ананасов.

Обратите внимание при выборе цукатов также на срок их хранения, если он больше 12 месяцев, вероятно, что их произвели с добавлением консервантов.