Рецепт еврейской закуски из плавленых сырков от Елизаветы Глинской
Новый взгляд на традиционную еврейскую закуску из плавленых сырков подготовила талантливая Елизавета Глинская. Девушка предлагает использовать в блюде грецкий орех!
Судья 1 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Лиза Глинская поделилась с поклонниками вкусным рецептом легкой закуски из плавленых сырков на своей странице в соцсети инстаграм.
Рецепт еврейской закуски чрезвычайно популярен и это блюдо готовят едва ли не на каждый праздник, но пробовали ли вы ее с грецким орехом? Айда готовить и экспериментировать вместе!
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- Тщательно помойте куриные яйца, отварите до готовности в подсоленной воде 7-8 минут и охладите. Очистите яйца от скорлупы и натрите на терке.
- Грецкие орехи обжарьте на разогретой сковороде и пока они еще горячие измельчите острым ножом.
- Очистите чеснок от шелухи и разделите на дольки.
- В большой миске соедините натертые яйца, сырки тоже натрите на терке. Заправьте измельченным чесноком, хреном и майонезом – перемешайте до однородной массы.
- Сформируйте влажными руками шарики из салата, запанируйте их в измельченных грецких орешках и выложите на презентационную тарелку. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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