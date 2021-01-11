Новый взгляд на традиционную еврейскую закуску из плавленых сырков подготовила талантливая Елизавета Глинская. Девушка предлагает использовать в блюде грецкий орех!

Судья 1 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Лиза Глинская поделилась с поклонниками вкусным рецептом легкой закуски из плавленых сырков на своей странице в соцсети инстаграм.

Рецепт еврейской закуски чрезвычайно популярен и это блюдо готовят едва ли не на каждый праздник, но пробовали ли вы ее с грецким орехом? Айда готовить и экспериментировать вместе!

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Ингредиенты:

– 270 г плавленого сырка;

– 2 яйца;

– 40-50 г майонеза;

– 2 зубчика чеснока;

– 5-7 г белого хрена;

– 50 г обжаренных грецких орехов;

– соль по вашему вкусу.