Шеф-повар уверяет, что приготовленный паштет из куриной печени по его рецепту не темнеет и вкусный даже без дополнительного слоя желе. Айда готовить нежный куриный паштет на закуску вместе со Smachno News.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" поделился вкусным рецептом домашнего паштета из куриной печени на своей странице в инстаграме. Читайте также Блины от Ярославского: простой и проверенный рецепт от шеф-повара Владимир Ярославский успешный ресторатор и шеф-повар, а его рецепты всегда готовы удивить вас вкусом и легкостью приготовления. Ингредиенты:

– 500 г куриной печени;

– 300 г лука;

– 250 г моркови;

– 75 г стебля сельдерея;

– 200 г сливочного масла;

– 20 г меда;

– соль, душистый и черный перцы;

– тимьян;

– масло для обжарки овощей. Как приготовить паштет дома Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova) Тщательно помойте печень, удалите пленку и проверьте на остатки желчи. Овощи тщательно помойте, почистите и нарежьте на большие кубики. В разогретой сковородке с маслом обжарьте лук с морковью до золотистой корочки. Добавьте в овощную зажарку сельдерей и продолжайте готовить их. Добавьте к овощам куриную печень и обжаривайте все ингредиенты для паштета 5-7 минут. Посолите и поперчите печень. Добавьте остальные специи и перемешайте. Тушите ингредиенты под крышкой до готовности на маленьком огне 15-20 минут. Снимите крышку и тушите еще 5-10 минут, чтобы избавиться от лишней влаги. Добавьте мед и перемешайте. Охладите заготовку на паштет и перекрутите ее на мясорубке или измельчите в блендере. Соедините паштет со сливочным маслом и снова перекрутите через мясорубку. Выложите готовый паштет из куриной печени в миску и подавайте к столу с хрустящим хлебом. Приятного аппетита!