Наверное, вы задумались, почему у этого пирога такое странное название? Дело в том, что по легенде его назвали в честь сестер Цветаевых, которые в начале XX века готовили его свои гостям.

Лучше всего для приготовления цветаевского пирога подойдут яблоки сорта "Антоновка".

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Рецепт цветаевского яблочного пирога

Время: 80 минут

80 минут Порции: 4



Яблочный пирог / Фото splendid table

Ингредиенты:

– 1 кг яблок;

– 2 стакана муки;

– 600 мл сметаны;

– 150 г сливочного масла;

– 1 ч. л. уксуса;

– 1 стакан сахара;

– ½ ч. л. соды;

– 1 куриное яйцо.

Приготовление:

Натрите сливочное масло на крупной терке и соедините с 1,5 стаканами муки. Разотрите смесь руками в крошку.



Приготовление яблочного пирога / Фото Еда

Влейте в крошку пол стакана сметаны и перемешайте. Добавьте в тесто соду погашенную уксусом и замесите тесто. Яблоки очистите от кожицы, удалите семена и плодоножки. Нарежьте яблоки тонкими ломтиками.



Приготовление яблочного пирога / Фото Еда

Раскатайте тесто в тонкий пласт и выложите его на противень. На дно формы выложите яблоки.



Приготовление яблочного пирога / Фото Еда