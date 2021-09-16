Наверное, вы задумались, почему у этого пирога такое странное название? Дело в том, что по легенде его назвали в честь сестер Цветаевых, которые в начале XX века готовили его свои гостям.

Лучше всего для приготовления цветаевского пирога подойдут яблоки сорта "Антоновка".

Читайте также Чем заменить шашлык: быстрые блюда из курицы на мангале и в духовке

Рецепт цветаевского яблочного пирога

  • Время: 80 минут
  • Порции: 4


Яблочный пирог / Фото splendid table

Приготовление:

  1. Натрите сливочное масло на крупной терке и соедините с 1,5 стаканами муки. Разотрите смесь руками в крошку.


Приготовление яблочного пирога / Фото Еда

  1. Влейте в крошку пол стакана сметаны и перемешайте. Добавьте в тесто соду погашенную уксусом и замесите тесто.
  2. Яблоки очистите от кожицы, удалите семена и плодоножки. Нарежьте яблоки тонкими ломтиками.


Приготовление яблочного пирога / Фото Еда

  1. Раскатайте тесто в тонкий пласт и выложите его на противень.
  2. На дно формы выложите яблоки.


Приготовление яблочного пирога / Фото Еда

  1. В отдельной миске смешайте сметану, оставшееся яйцо, сахар и 2 столовые ложки муки. Немного взбейте смесь вилкой и вылейте сверху на яблоки.
  2. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте пирог 50 минут.
  3. Охладите готовый яблочный пирог и нарежьте его на кусочки. Подавайте к столу с шариком мороженого. Приятного аппетита!