Наверное, вы задумались, почему у этого пирога такое странное название? Дело в том, что по легенде его назвали в честь сестер Цветаевых, которые в начале XX века готовили его свои гостям.
Лучше всего для приготовления цветаевского пирога подойдут яблоки сорта "Антоновка".
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Рецепт цветаевского яблочного пирога
- Время: 80 минут
- Порции: 4
Яблочный пирог / Фото splendid table
Приготовление:
- Натрите сливочное масло на крупной терке и соедините с 1,5 стаканами муки. Разотрите смесь руками в крошку.
Приготовление яблочного пирога / Фото Еда
- Влейте в крошку пол стакана сметаны и перемешайте. Добавьте в тесто соду погашенную уксусом и замесите тесто.
- Яблоки очистите от кожицы, удалите семена и плодоножки. Нарежьте яблоки тонкими ломтиками.
Приготовление яблочного пирога / Фото Еда
- Раскатайте тесто в тонкий пласт и выложите его на противень.
- На дно формы выложите яблоки.
Приготовление яблочного пирога / Фото Еда
- В отдельной миске смешайте сметану, оставшееся яйцо, сахар и 2 столовые ложки муки. Немного взбейте смесь вилкой и вылейте сверху на яблоки.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте пирог 50 минут.
- Охладите готовый яблочный пирог и нарежьте его на кусочки. Подавайте к столу с шариком мороженого. Приятного аппетита!