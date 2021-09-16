Мабуть, ви задумалися, чому цей пиріг має таку дивну назву? Річ у тому, що за легендою його назвали на честь сестер Цвєтаєвих, які на початку XX століття готували його свої гостям.

Найкраще для приготування цвєтаєвського пирога підійдуть яблука сорту "Антонівка".

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Рецепт цвєтаєвського яблучного пирога

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 4

Яблучний пиріг / Фото splendid table

Інгредієнти:

– 1 кг яблук;

– 2 склянки борошна;

– 600 мл сметани;

– 150 г вершкового масла;

– 1 ч. л. оцту;

– 1 склянка цукру;

– ½ ч. л. соди;

– 1 куряче яйце.

Приготування:

Натріть вершкове масло на грубій тертці та з'єднайте 1,5 склянками борошна. Розітріть суміш руками в крихту.



Приготування яблучного пирога / Фото Їжа

Влийте до крихти пів склянки сметани та перемішайте. Додайте до тіста соду погашену оцтом та замісіть тісто.

Яблука почистіть від шкірки, видаліть насіння та плодоніжки. Наріжте яблука тонкими скибочками.



Приготування яблучного пирога / Фото Їжа

Розкачайте тісто в тонкий пласт та викладіть його на деко для випікання.

На дно форми викладіть яблука.



Приготування яблучного пирога / Фото Їжа

В окремій мисці змішайте сметану, що залишилася, яйце, цукор та 2 столові ложки борошна. Трішки збийте суміш виделкою та вилийте зверху на яблука.

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте пиріг 50 хвилин.