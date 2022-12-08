Цветная капуста – настоящая сокровищница микроэлементов, витаминов и минералов, которую следует добавить в рацион. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво подготовил особый рецепт, от которого перехватывает дыхание.
Читайте также Как быстро приготовить аппетитную курочку: 3 рецепта на сковороде и в духовке
Важно, что перед приготовлением вы предварительно отварили цветную капусту, а затем начали готовить по рецепту.
Рецепт стейка из цветной капусты
- Время: 45 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Нарежьте цветную капусту на стейки. Смешайте муку с натертым пармезаном, солью и черным молотым перцем. Запанируйте в этом капусту и сбрызните маслом.
- Переложите на противень и отправьте в духовку на 15-20 минут.
- За это время нарежьте помидоры кусочками, моцареллу порвите руками, а листики базилика отделите от стеблей.
- На запеченную капусту в кляре выложите помидоры, сыр и базилик, влейте немного масла и отправьте в духовку.
- Держим в духовке при 180 градусах до готовности так, чтобы творожок расплавился.
Приятного тебе аппетита!