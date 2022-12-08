Цвітна капуста — справжня скарбниця мікроелементів, вітамінів та мінералів, яку варто додати у раціон. Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво підготував особливий рецепт від якого перехоплює подих.
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Важливо, що перед приготуванням ви попередньо відварили цвітну капусту, а потім почали готувати за рецептом.
Рецепт стейка з цвітної капусти
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Наріжте цвітну капусту на стейки. Змішайте борошно з натертим пармезаном, сіллю та чорним меленим перцем. Запаніруйте в цьому капусту та збризніть олією.
- Перекладіть на деко та відправте в духовку на 15 – 20 хвилин.
- За цей час наріжте помідори шматочками, моцарелу порвіть руками, а листочки базиліку відділіть від стебел.
- На запечену капусту в клярі викладіть помідори, сир та базилік, влийте трішки олії та знову відправте в духовку.
- Тримаємо у духовці при 180 градусах до готовності так, щоб сирочок розплавився.
Смачного!